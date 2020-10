Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO en el Estadio Nacional penúltima fecha

HOY se enfrentan Sporting Crital vs Universitario y puedes Ver EN VIVO vía GOL PERÚ a las 14:00 horas en el Estadio Nacional válido a la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2020. Además, puedes seguir Fútbol en directo

A esta penúltima fecha, Universitario llega como favorito sobre Sporting Cristal que no gana hace tres fechas. Además, el plus importante para los cremas es que ya son campeones del Apertura y buscarán sacar brillo a su título ante un equipo importante.

El otro detalle es que Sporting Cristal no llega con uno de sus mejores jugadores. Martín Távara está lesionado y no entró a la lista de convocados, pero, el que sí está es Christofer Gonzales, aunque su presencia en el equipo titular no es seguro, debido a que viene de disputar un exigente partido contra Brasil.

A su vez, Universitario saldrá con sus mejores armas. Retorna al arco José Carvallo tras estar con la selección y arriba estará su imparable ataque ofensivo conformado por: Quintero, Millán, Hohberg y Dos Santos.

La diferencia entre Cristal y Universitario es de 12 puntos. Los creman han sido uno de los equipos más compactos y regulares del torneo, mientras que los celestes no han tenido un buen arranque. Desde la llegada de Mosquera, el cuadro rimense encontró una brújala, pero en las tres últimas fechas les ha costado ganar, sumando dos empates y una derrota. Estos resultados fueron clave para salir de la lucha por el título.

Sporting Cristal vs Universitario: alineaciones probables

Sporting Cristal: Solís; Revoredo, Chávez, Merlo, Cabello; Calcaterra, Cazulo; Marchán, Sandoval, Herrera, Corozo.

Técnico: Roberto Mosquera.

Universitario: Carvallo; Chávez, Velarde, Quina, Santillán; Alfageme, Barreto (Barco); Quintero, Millán, Hohberg; Dos Santos.

Técnico: Ángel David Comizzo.

Árbitro: Kevin Ortega.

A. Asistente: Jospe Tipian.

A. Asistente 2: Carlos Ciriaco.

Cuarto; Hibert Villegas.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario?

Perú: 2:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

Ecuador: 2:00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3:00 p. m.

Estados Unidos (Texas): 2:00 p. m.

Estados Unidos (Miami): 2:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p. m.

Chile: 3:00 p. m.

Brasil: 4:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p. m.

¿Dónde juega Sporting Cristal vs Universitario?

El escenario que recibirá el Sporting Cristal vs Universitario será el Estadio Nacional de Lima a partir de las 14:00 horas de este jueves.

¿Qué canal transmite EN VIVO Sporting Cristal vs Universitario?

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Latinoamerica

México: GolTV Latinoamerica

Perú: GOL Perú / GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GolTV Latinoamerica

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

¿Cómo ver EN VIVO por Internet Sporting Cristal vs Universitario?

Si no estás en casa, pero tampoco te quieres perder el partido del equipo de tus amores, solo debes conectarte a la apliación de Movistar Play y buscar transmisión EN VIVO e inmediatamente te saldrá el Sporting Cristal vs Universitario.