Rubert Quijada y su lamento tras perder ante Cienciano: "Peor ya no podemos estar"

Alianza Lima no encuentra el rumbo y ante Cienciano sumó tres derrotas consecutivas que lo aproximan a la zona de descenso. El defensor 'blanquiazul', Rubert Quijada, habló sobre la crisis futbolística que atraviesa el equipo.

“Se me cae la cara de vergüenza por este momento. Peor ya no podemos estar. Estamos en una situación muy complicada. Este club no merece esto, nos dan todo para estar bien", declaró para Lucía Rodríguez de Gol Perú.

Por otra parte, el entrenador Mario Salas también habló tras la derrota y mencionó que pese a los malos resultados, él se siente tranquilo porque hay una idea de juego.

”Este Alianza ha tenido cambios, por distintos motivos. No ha sido un torneo bueno (...) ¿Qué viene? Prefiero ir partido a partido. Sé que el hincha quiere ganar siempre, pero prefiero ir partido a partido y veremos", mencionó.

Cabe recordar que el cuadro de La Victoria culminó la fase 1 de la Liga 1 2020 con cinco triunfos, siete empates y la misma cantidad de derrotas. Los 'íntimos' están obligados a sumar de a 3 en el Torneo Clausura para escapar de la zona baja de la tabla.