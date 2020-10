Waldir Sáenz sobre Mario Salas: "No está dando resultados"

El goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sáenz, lamentó el momento que viene atravesando en el cuadro blanquiazul. Como se recuerda, los íntimos cayeron sorpresivamente ante Cienciano por 2-1 en la última fecha del Torneo Apertura 2020.

Según explicó el ex delantero, en Alianza Lima se pretende cambiar el chip instaurado por Pablo Bengoechea. Sin embargo, este hecho tomará tiempo y en un club grande difícilmente se acepten propuestos sin resultados.

"En Alianza Lima quieren sacar el chip del juego de Bengoechea y devolverle la forma de jugar de otros años. Pero para eso tiene que haber un proceso y Alianza es un equipo grande que no te va aceptar procesos. La hinchada no te va aceptar procesos, sobre todo en estos momentos en que se juegan partidos cada dos o tres días y necesitas ganar", declaró a Fútbol como Cancha de RPP.

"No le veo ninguna mejoría a Alianza, en nada. El equipo está perdiendo, anímicamente no está bien, el grupo no está bien en general y creo que le están dando responsabilidades a jugadores jóvenes que no debería ser", agregó.

Sáenz analizó el trabajo de Mario Salas. "Para lo que se está viendo creo que el técnico no está dando resultados. Cualquier hincha de Alianza Lima te va a decir que así como va está peleando la baja. Ya terminó la primera fase y la segunda son solo nueve partidos. Va a jugar con lo mismo que ha mostrado y no hay mejoría", acotó.

"El profesor Salas hizo las cosas bien en Sporting Cristal, pero Cristal ya tiene una forma de jugar hace 10 o 12 años. Los técnicos que van a ese equipo es porque tienen el perfil de lo que juega Cristal y le ha ido bien. En Alianza Lima las cosas son diferentes", concluyó.

Alianza Lima enfrentará este miércoles 21 de octubre a Nacional en Uruguay para así cerrar su participación en Copa Libertadores. Los 'blanquiazules' prácticamente han quedado eliminados de toda competencia internacional, puesto que Carabobo tiene la primera opción para quedarse con el cupo a la Copa Sudamericana.

Luego de este cotejo, quedarán totalmente concentrados para iniciar la Fase 2 del fútbol peruano. Dicho campeonato se desarrollará en grupos de 10 equipos y solo se disputarán 9 fechas: el futuro de Alianza Lima y Mario Salas dependerá de esta última recta.