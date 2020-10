Nelinho Quina sobre los rivales de la "U" en su grupo: "Todos son iguales y complicados"

Universitario se prepara para ganar el Torneo Clausura 2020 y así ser el campeón de la Liga 1. No obstante, el defensor de la "U", Nelinho Quina, sabe que será complicado porque los clubes también luchan por el título o por algún cupo a un torneo internacional.

"Nosotros no vemos si los rivales son motivantes o no, simplemente el grupo ve que todos los equipos son iguales y complicados", declaró en una entrevista para Gol Perú

Asimismo, el jugador habló sobre Sporting Cristal, equipo integra el mismo grupo. "Nos ganó un partido y, si bien en su momento no dijimos nada, porque no vayan a creer que estuvimos dolidos o picones. Yo siempre los vi jugar de una misma manera, sin embargo ante nosotros no lo hizo así", mencionó.

"Más allá de todo estamos tranquilos sabiendo que lo tenemos que enfrentar en la octava fecha, por ello el rival a vencer ahorita es Atlético Grau y estamos trabajando", recalcó. la 'Moto'.

Recordemos que Universitario enfrentará al cuadro piurano este sábado a las 3 y 30 de la tarde en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).