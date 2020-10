Joazhiño Arroé tras ser eliminados de la Copa Libertadores: "No voy a hablar"

Alianza Lima cerró su participación en la Copa Libertadores 2020 con una dolorosa derrota. Los íntimos no pudieron en su visita a Nacional y terminaron cayendo por 2-0, resultado que agrava la crisis deportiva que se vive en el club íntimo.

El difícil momento se puede percibir en el rostro de los jugadores quienes abandonaron el recinto de La Victoria tras haber llegado del aeropuerto Jorge Chávez. Rubert Quijada y Joazhiño Arroé fueron captados por América Televisión.

"No voy a hablar, hermano. No voy a hablar. Te juro que no voy a hablar, no puedo. Perdóname", fue la respuesta de Arroé tras ser abordado. El volante ingresó en la etapa complementaria (minuto 60) en reemplazo de Kevin Ferreyra.

Alianza Lima registró cinco caídas y un empate en su participación en la Copa Libertadores 2020. El conjunto íntimo igualó de local ante Estudiantes de Mérida (2-2): sumó 11 goles en contra y 4 a favor.

Ahora deberá de prepararse para el inicio de la Fase 2. Los pupilos de Mario Salas integran el Grupo B y debutan ante Ayacucho FC este lunes 26 a las 3:30 p. m. Una victoria no solo les permitiría recuperar la confianza sino que cortarían una mala racha que aquejan desde hace cinco partidos.

A esto hay que agregarle que solo se disputarán nueve fechas en esta recta final del fútbol peruano. En caso de quedar primeros, los íntimos se ganarán el derecho para pelear por el título nacional.