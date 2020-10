Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO GOLPERU: Horarios y Canales TV de la Fase 2

Seguir Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO GOL PERÚ se enfrentan este sábado en el estadio San Marcos por el Grupo A del Clausura de la Liga 1 a las 18:30 horas. Puedes ver el Minuto a Minuto y el resumen completo del partido a través de Libero.pe.

Sporting Cristal y Cienciano se vuelven a ver las caras luego de haberse enfrentado en la jornada 11 del Apertura, pero esta vez por el Clausura. En aquel partido, el marcador terminó igualado sin goles. El otro dato que dejó dicho duelo fue de un expulsado por cada equipo, Larrauri y Jhilmar Lora respectivamente.

En la Fase 2 o simplemente torneo Clausura, Sporting Cristal buscará iniciar con un triunfo en su lucha por conquistar el título. Lo más importante para Roberto Mosquera es que podrá contar con su mejor once, comandado por su tridente de lujo, Corozo, Gonzales y el goleador Emanuel Herrera.

Otra de las motivicaciones que tiene Sporting Cristal es que dos de sus jugadores fueron elegidos para el once titular del Apertura. Emanuel Herrera al ser el máximo goleador y Martín Távara quien ha jugado un campeonato, a pesar de algunas lesiones.

Sin embargo, Cienciano llega con la moral al tope. El equipo de Marcelo Grioni logró romper la mala racha de cinco partidos sin poder ganar y en la última fecha del Apertura logró vencer a Alianza Lima.

Sporting Cristal vs Cienciano: Hararios del mundo

Perú: 18:30 horas

Estados Unidos: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas.

Chile: 19:30 horas.

Argentina: 20:30 horas

España: 01:30 horas (día siguiente)

Ecuador: 18:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Brasil: 20:30 horas

México: 18:30 horas

Qué canal transmite EN VIVO Sporting Cristal vs Cienciano: Guía TV

Movistar TV: Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD).

Movistar TV: Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD).

Star Globalcom: Canal 14.

Movistar TV (Perú): Canal 432.

Movistar TV (Chile): Canal 432

DirecTV (Estados Unidos): Canal 431.

Star Globalcom (Perú): Canal 18.

Movistar TV (Chile): Canal 432 e IPTV.

Cómo VER EN VIVO por Internet Sporting Cristal vs Cienciano

Si no estás en casa, pero no te quieres perder ningún incidentem del Sporting Cristal vs Cienciano, solo debes conectate a la aplicación de Movistar Play y podrás ver En Directo el duelo de la Fase 2 de la Liga 1. Cabe recordar que podrás acceder siempre y cuando seas cliente del servicio mencionado.

Sporting Cristal vs Cienciano: alineaciones y formaciones probables

Sporting Cristal: Solís, Cabello, Chávez, Merlo, Madrid; Távara, Calcaterra, Cazulo, Corozo, Gonzáles y Herrera

Técnico: Roberto Mosquera.

Cienciano: Ferreyra, Perleche, Pizzorno, Lojas, Trujillo, Molina, Ayarza, Kuncho, García, Ismodes, Cuero

Técnico: Marcelo Grioni.