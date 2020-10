Binacional abre proceso disciplinario a Johan Arango tras caso de intento de violación de Omar Tejeda

Deportivo Binacional, escuadra que milita en la Liga 1, anunció mediante sus redes sociales que "abrió un proceso disciplinario al colombiano Johan Arango Ambuila por la informaciones reveladas en las últimas horas", ello en torno a la acusación de intento de violación sexualidad de Omar Tejeda.

Magaly Medina presentó una denuncia de intento de violación que se le atribuye a Omar Tejeda, ahora exjugador de Melgar, que se encuentra detenido. Según el testimonio de la agraviada, cuya identidad se mantiene bajo reserva, el volante mexicano quiso propasarse con ella cuando estaban bailando.

"Yo tenía un short y debajo una faja post operatoria. Él ha metido la mano y la jaló, porque la faja está rota y el calzón también. Fue delante de todos (...) No quiero dinero, no quiero fama. Quiero justicia. No vamos a esperar que nos violen para que ahí recién se pueda hacer justicia", explicó la víctima en el espacio televisivo en mención.

De acuerdo con el acta policial, los hechos ocurrieron en un departamento del distrito de Miraflores, en el cual también habría estado Johan Arango Ambuila, quien entrenó con el plantel del cuadro 'puneño' este viernes con relativa normalidad.

Cabe precisar que Deportivo Binacional recibió una advertencia por parte de las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol para que no vuelva a repetir acciones que incumplan los protocolos de salud establecidos en nuestro fútbol. De comprobarse la implicancia e indisciplina de Arango Ambuila, podría haber sanciones drásticas y de carácter penal.