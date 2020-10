Chemo del Solar pidió disculpas por "frase desafortunada" que generó molestia en Mannucci - VIDEO

Hugo Rodríguez

La victoria de César Vallejo a Carlos Mannucci pasó a segundo plano luego de que el técnico 'carlista', Pablo Peirano, se mostró ofuscado e intentó acercársele a expresar su molestia. En ese sentido, Chemo Del Solar se pronunció y aclaró la situación, realizando un mea culpa por una frase suya.



El área de prensa de César Vallejo habló con el entrenador para conocer qué desencadenó la molestia del cuerpo técnico de Mannucci tras el derbi trujillano por el inicio de la Fase 2 de la Liga 1 Movistar.

"Terminando el partido, yo camino a los vestidores y lanzo la frase diciendo "el próximo año ya nos ganarán". Probablemente desafortunada por el momento y la calentura del partido. Aprovecho la oportunidad si es que la gente o el plantel de Mannucci se han sentido molesta por esa frase mía. Pido disculpas, es producto de la calentura del partido. Es de hombre saber reconocer los errores. Les pido mis disculpas", aseguró al respecto el DT 'poeta'.

Tras ello, 'Chemo' precisó que no tuvo ningún altercado con Pablo Peirano y que no estuvo en el conato de bronca ocasionado al final.



"Quiero aclarar que en ningún momento he tenido un altercado con Pablo Peirano, he podido conversar con algunos futbolistas de Mannucci que se acercaron a vestuario... simplemente fue eso lo que sucedió y reitero mis disculpas", agregó al respecto.



"Me fui a camerinos, en ningún momento he estado en medio de la trifulca entre futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos, al final del partido el arbitro Diego Haro se me acercó en vestuario a decirme que estoy expulsado por esa frase", sentenció el exentrenador de la Selección Peruana.

Cabe recordar que César Vallejo ganó con goles de Ysique, Vélez y Mena para remontar a Carlos Mannucci -que anotó por medio de doblete de Diego Guastavino- e iniciar así con el pie derecho la Fase 2 de la Liga 1 Movistar.