Alianza Lima vs Ayacucho FC vía Gol Perú: fecha 1 del Clausura 2020

Alianza Lima vs Ayacucho FC VER EN VIVO vía Gol Perú estarán cara a cara este lunes 26 de octubre por la jornada 1 del Torneo Clausura 2020 desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en el coloso de San Marcos.

Alianza Lima y Ayacucho protagonizarán un interesante duelo en el debut de ambos equipos en el Grupo B del Torneo Clausura 2020. Los de Mario Salas tendrán su primera final de nueve ya que, en caso de perder, podrían comprometerse con la baja.

El cuadro blanquiazul no la pasa nada bien en esta temporada. Desde el inicio empezó con el pie izquierdo tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Sin embargo, tras su temprana eliminación en el torneo internacional, ahora tiene que remontar sí o sí en el plano doméstico.

Resulta que el Apertura fue negativo para Alianza Lima terminando entre las últimas posiciones. Producto de ello, los victorianos están a cinco puntos del descenso y urgen de victorias para calmar las aguas.

Sin embargo, no todas son malas noticias para los de Salas. Para el choque con Ayacucho FC podrán contar con Carlos Beltrán, quien se recuperó y espera poder meterse en el once titular y ayudar al equipo a conseguir las tres unidades.

“Nosotros estamos preocupados solo en Ayacucho, esa es la primera gran final. Vamos a encarar ese partido con compromiso. Las mejoras de Alianza han sido cualitativas, cuantitativamente no; pero el equipo ha funcionado” declaró el estratega íntimo.

Por el lado de la visita, Ayacucho FC llega con la moral al tope para este duelo. En su última presentación golearon 3-0 a Carlos Stein y quieren sumar su segunda victoria al hilo para tentar un cupo a la Sudamericana.

País Horario Perú 3:30 p. m. Ecuador 3:30 p. m. Estados Unidos (Los Ángeles) 1:30 p. m. Estados Unidos (Texas) 3:30 p. m. Estados Unidos (Miami) 4:30 p. m. México 3:30 p. m. Colombia 3:30 p. m. Argentina 5:30 p. m. España 10:30 p. m. España (Islas Canarias) 9:30 p. m. Uruguay 5:30 p. m. Paraguay 5:30 p. m. Chile 5:30 p. m. Bolivia 4:30 p. m. Venezuela 4:30 p. m. Canadá 4:30 p. m. Italia 10:30 p. m. Francia 10:30 p. m. Portugal 9:30 p. m. Holanda 10:30 p. m. Reino Unido 9:30 p. m. Costa Rica 2:30 p.m.

País Canal Chile Perú Mágico Internacional Bet365 Perú Gol Perú Estados Unidos Perú Mágico Venezuela Perú Mágico

Si no estás en casa, pero no te quieres perder ningún incidente del Alianza Lima vs Ayacucho, solo debes conectarte a la aplicación de Movistar Play y podrás ver En Directo el duelo de la Fase 2 de la Liga 1. Cabe recordar que podrás acceder siempre y cuando seas cliente del servicio mencionado.