Leao Butrón sobre Alianza Lima: "Es el momento más complicado que hemos vivido"

El portero de Alianza Lima, el experimentado Leao Butrón, brindó declaraciones acerca del duro momento que atraviesan los íntimos, aunque indicó que se encuentran por el camino correcto y espera poder realizar una gran segunda fase de la Liga 1. Además, aclaró los malentendidos de una supuesta disputa con Carlos Ascues.

Durante una entrevista con Erick Osores para ESPN, el golero blanquiazul se refirió a la difícil etapa que vive en Alianza. “Hemos pasado situaciones complicadas, pero yo creo que es el momento más complicado que hemos vivido. Es un tema de rendimiento de los jugadores, no estamos al nivel que todos quisiéramos”, inició.

“El plan principal tuvo que cambiar porque muchos jugadores se fueron, a eso se le sumo la cantidad de lesionados que hemos tenido. Llegamos a tener 7 jugadores fuera y 9 lesionados, cómo no puede afectar ese tipo de cosas al rendimiento de un equipo”, continuó.

Asimismo, aprovechó para comentar la presunta gresca que se decía tuvo con el volante Carlos Ascues. “Cuando terminó el partido con la San Martín, yo me acerco a Carlos y lo veo mal anímicamente. Le dije: ‘Tu penal, el que fallaste, fue en el minuto 3 del primer tiempo. Tuvimos 90 minutos para hacer algo más, así que no te sientas responsable’. Nunca pasó absolutamente nada, Alianza Lima es de los grupos más transparentes en los que he estado en mi vida”, sostuvo Leao Butrón.

Además, el portero íntimo negó contundentemente que se encuentren haciéndole la 'camita' a Mario Salas para provocar su destitución. "Si es que un día me dicen fallaste, tengo que aceptarlo. Pero lo que no voy a aceptar nunca, es que gente ignorante venga a decirme a mí o a Rinaldo Cruzado que apoya a la institución, que estamos haciéndole la ‘camita’ a alguien. Eso no existe, no se lo voy a permitir a nadie”, sentenció.

Por otra parte, se refirió también al tema de la conferencia de prensa post partido ante Nacional y por qué no apareció él junto al director técnico blanquiazul.“Jamás evadí una responsabilidad. Cuando terminó el partido, la gente de Conmebol hizo que me quede en el campo para otra conferencia. Nosotros creemos que a los 18 o 19 años son juveniles, creo que lo hizo bien Montoya”, declaró.

Tras ello, indicó que si bien algunos hinchas los han criticado por los resultados, también han recibido el apoyo de la gran mayoría de la barra. “De buenos jugadores pasamos a se delincuentes prácticamente. Sin embargo, el Comando Sur nos ha hecho llegar su apoyo, las barras de occidente también. Creo que en estos momentos la institución está por encima de todos”, expresó el guardameta de Alianza Lima.

Finalmente, envió un mensaje a la hinchada blanquiazul señalando que lucharán por el Clausura.“Yo siento que el equipo está entendiendo mejor lo que se quiere y hay muchos pasajes buenos en cada partido. Creo que debemos ajustarnos el cinturón, ver dónde estamos y seguir partido tras partido", culminó.