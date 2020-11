HOY Alianza Lima vs Melgar EN VIVO vía Gol Perú: fecha 3 del Torneo Clausura

Alianza Lima vs Melgar estarán cara a cara VER EN VIVO este lunes 2 de noviembre por la fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2020 en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. El duelo está programado para las 3:30 p.m. de Perú.

Alianza Lima y Melgar protagonizarán un duelo más que crucial por el Torneo Clausura. Los ‘blanquiazules’ ya no tienen margen de error debido a la difícil situación futbolística que atraviesan.

El cuadro victoriano sigue sin levantar cabeza y hasta el momento no sabe lo que es ganar en el Clausura ya que suma dos derrotas consecutivas y marcha entre los últimos puestos con cero puntos.

Además, Alianza Lima está seriamente comprometido con la baja pues al no sumar en sus últimas presentaciones, se puso a dos unidades de la casilla 18 de la tabla acumulada. Si no le gana a Melgar y Carlos Stein vence a la San Martín, pasaría a la zona del descenso.

Por si fuera poco, hay problemas en la interna. Tras la última caída ante Deportivo Municipal, la dirigencia de Alianza Lima tomó la decisión de que Mario Salas no continúe al mando del equipo. Sin embargo, el ‘Comandante’ se presentó a las prácticas y no ha aceptado su desvinculación.

Este inconveniente no ha caído nada bien en la directiva victoriana que ya no desea contar con el técnico chileno por lo que hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial del club sobre la salida de Salas.

Por el lado de Melgar, el ‘rojinegro’ ha tenido una irregular campaña. Tras vencer al Bahía por la ida de la Copa Sudamericana, terminó cayendo 2-0 con Ayacucho FC, pero espera recuperarse ante Alianza Lima.

Alianza Lima vs Melgar: horarios en el mundo

País Horario Perú 3:30 p. m. Ecuador 3:30 p. m. Estados Unidos 3:30 p. m. México 2:30 p. m. Colombia 3:30 p. m. Argentina 5:30 p. m. España 9:30 p. m. Uruguay 5:30 p. m. Paraguay 5:30 p. m. Chile 5:30 p. m. Bolivia 4:30 p. m. Venezuela 4:30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs Melgar?

¿Dónde ver GOLPerú EN VIVO Alianza Lima vs Melgar?

Perú Mágico: Alianza Lima vs Melgar

¿Cómo ver GOLTV EN VIVO Alianza Lima vs Melgar?

¿Dónde ver partido Alianza Lima vs Melgar?

En Internet el duelo entre Alianza Lima vs Melgar, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.