Alianza tiene solo 3 puntos de ventaja sobre Carlos Stein en la lucha por la permanencia

Carlos Stein sacó adelante un duro partido ante Cienciano en el Miguel Grau, al cual remontó y venció por 3-2 para así sumar tres puntos claves en su lucha por no descender. El club de Lambayeque recortó distancias y se encuentra a tres puntos de alcanzar a Alianza Lima en el acumulado. La lucha por la baja estará apretada hasta el final en la Liga 1 Movistar.



Los 'carlistas' empezaron con el marcador en contra tras un gol de Luis García (45+1'). Diego Manicero consiguió el empate a los 52', pero Adrián Ugarriza volvería a poner adelante a los 'imperiales' dos minutos después.

El elenco lambayecano sacaría su garra y lograría remontar en la mitad del segundo tiempo, con un tanto de Facundo Parra (69') y un autogol de Luis Trujillo (70'). Tras el pitazo final, la euforia se apoderó de los 'carlistas', que no bajan los brazos en su lid por dejar la zona de descenso.

Ahora, Carlos Stein se mantiene en el antepenúltimo lugar con 23 unidades, pero ahora se encuentra a uno de Cantolao (24) y a tres de Alianza Lima y Deportivo Municipal (ambos con 26 puntos).

A falta de cuatro jornadas para el final, la lucha por salvarse del descenso estará enmarcada en estos cuatro equipos, que no se enfrentarán directamente pero que están obligados a ganar para no ser uno de los tres descendidos a la Liga 2 en la próxima temporada.

Recta final de Alianza Lima

Fecha 6: Cusco FC vs Alianza Lima



Fecha 7: Alianza Lima vs Sport Boys



Fecha 8: Mannucci vs Alianza Lima



Fecha 9: Sport Huancayo vs Alianza Lima

Recta final de Deportivo Municipal

Fecha 6: Deportivo Municipal vs Ayacucho FC



Fecha 7: César Vallejo vs Deportivo Municipal



Fecha 8: Deportivo Municipal vs Llacuabamba



Fecha 9: Melgar vs Deportivo Municipal

Recta final de Cantolao

Fecha 6: Cantolao vs Cienciano



Fecha 7: Alianza UDH vs Cantolao



Fecha 8: Cantolao vs San Martín



Fecha 9: Sporting Cristal vs Cantolao

Recta final de Carlos Stein

Fecha 6: Atlético Grau vs Carlos Stein



Fecha 7: Carlos Stein vs Binacional



Fecha 8: Universitario vs Carlos Stein



Fecha 9: Carlos Stein vs UTC