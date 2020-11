Alianza Lima y Universitario de Deportes atraviesan mal momento deportivo en la Liga 1

En el dolor, hermanos. Alianza Lima y Universitario de Deportes, los clubes más populares del fútbol peruano, ahora se están contando las penas por lo mal que la están pasando en la Liga 1.

La historia de Alianza Lima es harto conocida y tiene hasta tintes de novela. A nivel internacional marcaron un nuevo récord de no poder ganar en Libertadores, perdieron la Fase 1 y temen descender.

El último dolor fue la goleada (4-1) recibida de parte de la Universidad César Vallejo en la Fase 2, resultado que no le ha servido para alejarse de la zona de descenso pues en la anual lo distancia apenas tres puntos a falta de cuatro fechas.

Universitario de Deportes no luce la ropa maltrecha como su ‘compadre’ porque ha ganado la Fase 1, sin embargo, vive con la angustia de complicar su ruta al título nacional si se agrava la mala racha que sufre.

Va tres fechas al hilo que no gana en la Fase 2 y tocó el suelo con la goleada (6-1) histórica que le ha dado el UTC. Si no gana este torneo y en la anual no acaba primero o segundo, prolonga su meta al ir a playoff.

Por ello apunta crecer en la anual para situarse entre los dos primeros pues solo en este caso disputará una final de ida y vuelta con Cristal que apunta a ganar la Fase 2 de la Liga 1.