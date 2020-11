Descenso en Liga 1: Alianza Lima y la recta final de los otros equipos que buscan salvarse de la baja

Alianza Lima perdió este lunes ante Cusco FC y no solo se despidió de toda opción de clasificar a un torneo internacional para el 2021, sino que ahora se encuentra a tres puntos del antepenúltimo en la Tabla Acumulada de la Liga 1, Carlos Stein.

Por su parte, Atlético Grau, con gol de Reimond Manco, logró una importante victoria sobre Carlos Stein y mantuvo latente sus opciones de dejar la zona de descenso, lo cual permitirá ver un final de película para conocer a todos los descendidos a la Liga 2 para la próxima temporada.

Son tres los equipos que descienden esta temporada y los equipos ubicados actualmente en esta zona son Carlos Stein (18° con 23 unidades), Atlético Grau (19° con 22 puntos) y el colero Deportivo Llacuabamba, un poco más relegado con apenas 17.



En tanto, Alianza Lima se ubica peligrosamente en la casilla 17 con 26 unidades, lo cual lo pone en alerta ante una latente posibilidad de descender con nueves puntos en juego. Por delante de los 'blanquiazules' están Cantolao (27), Deportivo Municipal (27) y Sport Boys (28).



El equipo de Daniel Ahmed tendrá tres duelos claves en lo que resta del torneo, pero en la próxima jornada ante Sport Boys será trascendental al tratarse de un rival directo que también busca salvarse de la 'baja'.

A continuación, podrá revisar el calendario de partidos de los equipos involucrados en la lucha por salvarse de la baja en la Liga 1.

Recta final de Alianza Lima

Fecha 7: Alianza Lima vs Sport Boys



Fecha 8: Mannucci vs Alianza Lima



Fecha 9: Sport Huancayo vs Alianza Lima

Recta final de Carlos Stein

Fecha 7: Carlos Stein vs Binacional



Fecha 8: Universitario vs Carlos Stein



Fecha 9: Carlos Stein vs UTC

Recta final de Atlético Grau

Fecha 7: Cienciano vs Atlético Grau



Fecha 8: Binacional vs Atlético Grau



Fecha 9: Atlético Grau vs Alianza Universidad

Recta final de Deportivo Municipal

Fecha 7: César Vallejo vs Deportivo Municipal



Fecha 8: Deportivo Municipal vs Llacuabamba



Fecha 9: Melgar vs Deportivo Municipal

Recta final de Cantolao

Fecha 7: Alianza UDH vs Cantolao



Fecha 8: Cantolao vs San Martín



Fecha 9: Sporting Cristal vs Cantolao

Recta final de Sport Boys

Fecha 7: Alianza Lima vs Sport Boys

Fecha 8: Sport Boys vs Ayacucho FC

Fecha 8: César Vallejo vs Sport Boys