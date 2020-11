Jugadores de Llacuabamba rompieron en llanto tras irse al descenso - VIDEO

Llacuabamba cayó ante Melgar y se convirtió en el primer club de la Liga 1 en perder la categoría. El equipo de Alberto Castillo lo tenía muy complicado, pero su adiós no pudo ser más triste: goleada por 6-0 en la Videna.

El pitazo final no hizo más que agudizar la tristeza de unos jugadores abandonados por su dirigencia y que terminaron por derrumbarse tras consumarse oficialmente su descenso.

Miguel Ramírez, arquero de Llacuabamba, rompió a llorar tras acabar el partido, además de taparse el rostro con su camiseta en señal de desazón e impotencia.

Francisco Bustamante, uno de los más jóvenes del plantel, fue consolado por Alec Deneumostier para posteriormente lamentar su suerte en cuclillas.

El goleador Álex Valera, por su parte, no pudo ocultar su tristeza al no poder salvar a Llacuabamba del descenso: sus ocho goles en la Liga 1 no fueron suficientes para tamaña epopeya.

Antes de recalar en la Segunda División, Llacuabamba jugará por el honor ante Municipal y Cusco FC en lo que resta de la Fase 2.