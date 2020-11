Cambios para la última fecha de la Fase 2: jornada final ya no se jugará en un único día

A diferencia de otros años, la jornada final de uno de los torneo de la Liga 1 Movistar no se disputará en simultáneo. Líbero pudo conocer que la última fecha no se desarrollará en un solo día, sino será programado a lo largo de tres días y según lo que esté en juego.



Este lunes, la Liga 1 definirá la programación de la jornada final, pero ahora los partidos ya no se disputarán únicamente el sábado 28 de noviembre, como inicialmente se tenía previsto.

Así, el viernes se programarían los encuentros de los equipos que definirán el título; el sábado, de aquellos que aún pelean por salvarse del descenso; y, finalmente, el lunes sería de los que aún luchan por un boleto a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.



Es importante precisar que, de momento, Sporting Cristal tiene prácticamente ganado el Grupo A y así un lugar en la final de la Fase 2. Del otro lado, el Grupo B es liderado por César Vallejo, aunque igualado en puntaje con Ayacucho FC -ambos con 14 unidades-.

En la parte inferior de la tabla, Deportivo Llacuabamba es el único que ha descendido. Por ahora, restan definir dos cupos y Atlético Grau (22 puntos) y Carlos Stein (23) son los que ocupan el penúltimo y antepenúltimo lugar, respectivamente. Sin embargo, podrían alcanzar y superar a Alianza Lima en caso se den una serie de resultados.

Partidos de la fecha 9 de la Fase 2 Liga 1 Movistar

- Binacional vs Universitario

- San Martín vs Cienciano

- Ayacucho FC vs Carlos A. Mannucci

- Melgar vs Deportivo Municipal

- César Vallejo vs Sport Boys

- Atlético Grau vs Alianza UDH

- Sport Huancayo vs Alianza Lima

- Sporting Cristal vs Cantolao

- Carlos Stein vs UTC

- Deportivo Llacuabamba vs Cusco FC

Tabla Acumulada de la Liga 1 Movistar

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Acumulado EN VIVO a continuación.

Pos. Equipo PJ GF GC DG Pts. 1° Sporting Cristal 26 54 29 +25 52 2° Universitario * 26 48 33 +15 50 3° César Vallejo 26 37 21 +16 47 4° Mannucci 26 40 28 +12 42 5° Ayacucho FC 26 40 26 +14 41 6° UTC 26 40 27 +13 41 7° Sport Huancayo 27 30 30 0 41 8° Melgar 27 38 32 +6 38 9° Alianza Universidad 26 28 27 +1 36 10° Binacional 26 34 37 -3 36 11° Cienciano ** 26 35 33 +2 35 12° San Martín 26 29 34 -5 34 13° Cusco FC 26 35 38 -3 32 14° Sport Boys *** 26 33 47 -14 31 15° Municipal 26 25 30 -5 30 16° Cantolao 26 29 43 -14 28 17° Alianza Lima **** 26 28 33 -5 26 18° Carlos Stein ***** 26 27 43 -16 23 19° Atlético Grau 26 22 37 -15 22 20° Llacuabamba ****** 26 34 58 -24 17

Reglas de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de gol; 3) Goles a favor

* Resolución N° 0044 - CCL: Reducción de un punto (-1) a Universitario de Deportes.

** Según la resolución N° 028-CD-FPF-2020, se declara ganador por un resultado de 3-0 a Cienciano e impone una multa de 2 UIT al Atlético Grau.

*** Resolución N° 033-CD-FPF-2020 de la Comisión Disciplinaria FPF: Otorgó tres puntos (+3) declarando ganador por W.O. con un marcador de 0-3 a favor de Alianza Lima.

**** Resolución N° 0004 - TCL: Reducción de un punto (-1) a Sport Boys.

***** Resolución N° 0034 de la Comisión de Licencias FPF: Reducción de un punto (-1) a Carlos Stein.

****** Resolución N°0048 - CCL: Reducción de un punto (-1) a Deportivo Llacuabamba.

