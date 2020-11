Alianza – Huancayo EN VIVO: Transmisión OFICIAL GRATIS GOLPERU por Liga 1

Alianza Lima vs Sport Huancayo (EN VIVO, ONLINE, GRATIS y EN DIRECTO) juegan hoy, sábado 28 de noviembre, uno de los partidos más emocionantes y claves de la última fecha de la Fase 2 de la Liga 1. Los 'íntimos' darán el todo por el todo en su lucha por salvarse del descenso y para ello están obligados a ganar. Transmisión oficial vía GOLPERÚ. Conoce todos los detalles del encuentro a continuación.

El equipo de Daniel Ahmed lleva cinco partidos sin conocer la victoria y cierra un nefasto 2020 con el riesgo de descender. Está en sus manos mantenerse en Primera División, pero para ello deberá ganar sí o sí a Sport Huancayo para no tener que revisar otros resultados.

Los 'íntimos' marchan en la casilla 17 del Acumulado de la Liga 1 Movistar, igualados en puntaje con Carlos Stein (ambos con 26 puntos) y con Atlético Grau cerca (25). Así, en Alianza Lima la situación podría complicarse más de lo debido si no logran cortar su mala racha en la era Daniel Ahmed.

No obstante, el sábado a las 3:30 p.m. no tendrá un encuentro nada sencillo. Al frente tendrá al equipo de Wilmar Valencia que sigue en pelea directa por asegurar su presencia en una copa internacional. Sus 41 puntos en el Acumulado le dan cierta ventaja frente a otros rivales directos, pero al no tener mejor diferencia de gol no puede dejar cabos sueltos.

El 'Rojo Matador' viene de registrar dos derrotas al hilo en la Fase 2 y el miércoles igualó sin goles ante Coquimbo Unido por la Copa Sudamericana, por lo cual llegarán con menos descanso en el tema físico.

A continuación, revisa más detalles del Alianza Lima vs Sport Huancayo por la jornada 9 de la Fase 2.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: ficha del partido

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO ¿Cuándo juegan? Sábado 28 de Noviembre ¿Dónde? Estadio Nacional (Lima) ¿A qué hora? 15:30 (hora peruana) ¿En qué canal? GOLPERÚ

Alianza Lima vs Sport Huancayo: horarios en el mundo

País Horario Perú 3:30 p. m. Ecuador 3:30 p. m. Estados Unidos 3:30 p. m. México 2:30 p. m. Colombia 3:30 p. m. Argentina 5:30 p. m. España 9:30 p. m. Uruguay 5:30 p. m. Paraguay 5:30 p. m. Chile 5:30 p. m. Bolivia 4:30 p. m. Venezuela 4:30 p. m.

¿Dónde ver GOLPerú EN VIVO Alianza Lima vs Sport Huancayo?

GOL PERÚ Canales TV Movistar TV Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD) Movistar TV Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD) Star Globalcom Canal 14

¿Qué partidos se disputarán en la última fecha de la Fase 2?

Partidos que se jugarán este sábado 28 de noviembre en Perú.

Atlético Grau vs Alianza UDH

Sport Huancayo vs Alianza Lima

Sporting Cristal vs Cantolao

Carlos Stein vs UTC

Deportivo Llacuabamba vs Cusco FC

Binacional vs Universitario

San Martín vs Cienciano

Ayacucho vs Mannucci

Melgar vs Municipal

César Vallejo vs Sport Boys

