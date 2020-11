Wilmar Valencia sobre partido ante Alianza Lima: "Vamos a salir con lo mejor que tenemos"

Alianza Lima se jugará la permanencia ante Sport Huancayo y no son pocas las voces malintencionadas en redes sociales las que acusan a Wilmar Valencia -DT del 'Rojo Matador' e identificado con la institución victoriana- de una posible echada para que pueda salvarse del descenso.

"No tengo nada que ver con Alianza Lima y no soy responsable con la situación que viven", expresó Valencia en una entrevista con Gol Perú.

"Yo por Alianza Lima he jugado gratis. pero hoy me debo a mi trabajo, a Sport Huancayo y mañana vamos a salir con lo mejor que tenemos para clasificar a la Copa Sudamericana", aseguró el DT del 'Rojo Matador'.

A propósito de las voces malintencionadas, Wilmar Valencia le restó importancia. "No tengo nada que responder, cada uno es dueño de sus acciones y sus temores. Estoy muy tranquilo, duermo muy tranquilo y eso no tiene precio. No voy a hacer caso a comentarios y la gente que me conoce sabe como soy y es lo que realmente vale", indicó.

Cabe precisar que Sport Huancayo está obligado a al menos empatar ante Alianza Lima para no poner en riesgo su cupo a la próxima Copa Sudamericana, caso contrario, Melgar y Cienciano podrían arrebatárselo el lunes.

"Todo lo bueno que se viene haciendo en el transcurso del año hay que ratificarlo, clasificando Dios mediante a una nueva Copa Sudamericana para el 2021", puntualizó Valencia.