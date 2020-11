Ver DirecTV EN VIVO Carlos Stein vs. UTC: se enfrentan por la fecha 9 del Torneo Clausura

Ver DirecTV EN VIVO Carlos Stein vs. UTC EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO Gratis se enfrentan este sábado 28 de noviembre, a partir de las 15:30 horas, por la fecha 9 de la Liga 1, desde el Estadio Monumental. La transmisión del encuentro estará a cargo DirecTV. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol peruano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Líbero.pe.

Se juega la jornada 9 del Torneo Clausura y los duelos que prometen robarse todos los flashes serán los que sostendrán Alianza Lima, Atlético Grau, Academia Cantolao y Carlos Stein. Este último mencionado llega con vida en la última fecha, tras derrotar a Universitario en la pasada fecha.

Carlos Stein superó 2-0 a Universitario con anotaciones de Álvaro Medrano y Rostaing. El conjunto de Chiclayo puede salvar la categoría si vence a UTC y Alianza Lima empata o pierde. También tiene posibilidades de quedarse en la máxima división del fútbol peruano si empata y los 'íntimos' pierden y Atlético Grau empata o pierde.

Hay mucha expectativa en el conjunto liderado por Diego Manicero, quien se apoyará en el mediocampo con Josimar Vargas, Rostaing. Arriba, el argentino Facundo Parra y Medrano. Ese sería la base que mandaría al ruedo el DT Valderrama.

UTC, a su vez, lucha por conseguir un cupo a un torneo internacional. El conjunto dirigido Franco Navarro viene de empatar 1-1 contra Sporting Cristal y depende de sí mismo para escalar al cuarto lugar en la tabla acumulada.

El llamado a pilotear el ataque es Mauro Guevgeozián, quien arremete con vulnerar la valla del guardameta Grados y ser el gran héroe del partido que se disputará en el Estadio Monumental. El partido será transmitido por DirecTV y las incidencias online a cargo de Líbero.pe

Carlos Stein vs. UTC: posibles formaciones

Carlos Stein: C. Grados; J. Taboada, J. Rivas, C. Jiménez, J. Rostaing; J. Vargas. D. Manicero, C. Mejía, A. Quintana; F. Parra y A. Medrano.

UTC: S. Libman; D. Ojeda, J. Estrada, C. Diez, A. Gutiérrez, P. Goyoneche, R. Campodónico, J. Rugel, M. Guevgeozián; L. Iberico y E. Ramírez.

Carlos Stein vs. UTC: horarios en el mundo

Conoce a qué hora se juega la última fecha del Torneo Clausura.

14:30 horas para Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala

15:30 horas para Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos y México DF

16:30 horas para Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Nueva York)

17:30 horas para Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20:30 horas para Inglaterra y Portugal

21:30 horas para Francia, España, Italia y Alemania

Carlos Stein vs. UTC: guía TV para ver última fecha del Clausura

Revisa la lista de canales que transmitirán el duelo entre Stein vs. UTC.

Perú: DirecTV Perú (610)

Internacional: Bet 365

¿Qué resultados salva al Carlos Stein del descenso?

Debe ganar y esperar que Alianza Lima pierda o empate. También tiene opciones de salvar la categoría si empata y Alianza Lima pierde y Atlético Grau empata o pierde.

¿Qué pasa si Stein pierde ante UTC?

Automáticamente pierde la categoría, debido a que tiene igual puntaje que Alianza Lima (26 unidades), pero la diferencia de gol no los favorece.

Tabla Acumulada de la Liga 1 Movistar 2020

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Acumulado EN VIVO a continuación.

Pos. Equipo PJ GF GC DG Pts. 1° Sporting Cristal 27 55 30 +25 53 2° Universitario * 27 48 35 +13 50 3° César Vallejo 27 38 22 +16 48 4º Mannucci 27 41 28 +13 45 5° Ayacucho FC 27 41 26 +15 44 6° UTC 27 41 28 +13 42 7° Sport Huancayo 27 30 30 0 41 8° Melgar 27 38 32 +6 38 9° Cienciano** 27 37 33 +4 38 10° San Martín 27 31 35 -4 37 11° Alianza Universidad 27 28 29 -1 36 12° Binacional 27 35 40 -5 36 13° Cusco FC 27 36 39 -3 33 14° Sport Boys *** 27 33 48 -15 31 15° Municipal 27 27 35 -8 30 16° Cantolao 27 30 45 -15 28 17° Alianza Lima **** 27 28 33 -6 26 18° Carlos Stein ***** 27 29 43 -14 26 19° Atlético Grau 27 25 38 -13 25 20° Llacuabamba ****** 27 39 60 -21 20

Reglas de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de gol; 3) Goles a favor

* Resolución N° 0044 - CCL: Reducción de un punto (-1) a Universitario de Deportes.

** Según la resolución N° 028-CD-FPF-2020, se declara ganador por un resultado de 3-0 a Cienciano e impone una multa de 2 UIT al Atlético Grau.

*** Resolución N° 033-CD-FPF-2020 de la Comisión Disciplinaria FPF: Otorgó tres puntos (+3) declarando ganador por W.O. con un marcador de 0-3 a favor de Alianza Lima.

**** Resolución N° 0004 - TCL: Reducción de un punto (-1) a Sport Boys.

***** Resolución N° 0034 de la Comisión de Licencias FPF: Reducción de un punto (-1) a Carlos Stein.

****** Resolución N°0048 - CCL: Reducción de un punto (-1) a Deportivo Llacuabamba.

Sigue más información en Libero.pe.