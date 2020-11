‘Chemo’ Del Solar sobre Alianza Lima: “El derecho de estar en primera te lo ganas en cancha”

La temporada de la Liga 1 Movistar llega a su final en la etapa regular, en la que se definirán a los equipos que accederán a playoffs por el título y los que fueron relegados para jugar la segunda división el 2021. ‘Chemo’ Del Solar ha sido uno de los protagonistas con la César Vallejo y se refirió a las definiciones en todo aspecto.

En principio, el experimentado entrenador se refirió a la carta con el pedido de que se eliminen dos de los tres descensos que ha venido circulando. “Tuve una conversación con la gente del club y pregunté, ¿por qué eso no pasó en el 2016? Las reglas se deben poner cuando todo inicia, no cuando faltan tres días para terminar”, explicó en RPP.

De la misma forma, se refirió al tema puntual de Alianza Lima, club que acaba peleando por mantener la categoría cuando a inicios de año el panorama parecía ser distinto. “Considero algo malo que Alianza vaya a segunda, creo que en el fútbol peruano es uno de los abanderados, junto con Universitario y Sporting Cristal”, detalló el técnico.

No obstante, también dejó en claro que los resultados llegan por mérito propio demostrándolo futbolísticamente. “Sinceramente, me cuesta imaginar un torneo de primera división sin Alianza Lima, pero el derecho de quedarse en la máxima división o jugar en segunda, uno se lo termina ganando en la cancha”, indicó ‘Chemo’ Del Solar.

Por otro lado, se refirió a la César Vallejo y la posibilidad de jugar por el título, aunque depende de otros y criticó la programación. “Nos interesa el Binacional vs Universitario porque podemos quedar segundos en el acumulado, pero no está en el mismo horario del UCV vs Sport Boys. No es lo mismo jugar en simultáneo que sabiendo resultados”, sentenció.

¿César Vallejo puede jugar playoffs?

La César Vallejo podría disputar el playoffs por el título si gana su partido ante Sport Boys por dos goles, mientras que Ayacucho y Mannucci tendrán que empatar entre sí. Si ese último resultado no pasa, Universitario tendrá que empatar con Binacional y así los superaría en el Acumulado, obligando a una semifinal.