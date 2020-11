Liga 1: Deportivo Llacuabamba solicita oficialmente a la FPF que anule el descenso a una fecha del final

Deportivo Llacuabamba se rehúsa a perder la categoría, pese a que en la cancha ya no puede salvarse. Así, el club envió un documento al presidente de la FPF solicitando de forma oficial la anulación del descenso para esta temporada en la Liga 1 con una dura acusación.



El argumento del Deportivo Llacuabamba es que la entidad presidida por Agustín Lozano tomó parte para que rescindan el contrato que tenían con el Consorcio Fútbol Perú para luego firmar por otra televisora.

"Producto de esta situación, que a la fecha no ha concluido, el Club se vio obligado a rescindir el contrato con el Consorcio, no generando ingreso alguno por tal concepto, quedando en la práctica desfinanciadas su actividades, ello a pesar que como indicamos oportunamente y como se demostrará en su oportunidad, la modificación de los Estatutos no volvió propietario de los derechos de televisión del torneo profesional peruano a la Federación Peruana de Fútbol, sino únicamente ratificó su propiedad, pues la FPF siempre ha sido titular primigenio de los derechos de transmisión, por lo que los artículos 77 y 78 de los Estatutos aprobados el 14 de octubre de 2019, tienen un carácter declarativo y no constitutivo", indica inicialmente el comunicado.



En ese sentido, el equipo ya descendido acusó a la FPF de haber perjudicado su cumplimiento de obligaciones al haber recibido por parte de la entidad un pago menor que al que le ofrecía Consorcio Fútbol Perú.



"A la fecha, la FPF no solo financia y paga, directamente, ciertas obligaciones a cargo de los clubes, sino que es responsable directo de los cumplimientos oportunos, situación que afecta su rol imparcial en todos los ámbitos en que deba pronunciarse", agregaron.

En tal sentido, solicitaron que se suspenda el descenso para esta categoría, o de lo contrario acudirán a las instancias contempladas en el Estatuto de la FPF y de la FIFA.



"Habiéndose afectado, objetivamente, la necesaria imparcialidad en el campeonato por parte de su más alta autoridad, es necesario que la junta directiva proceda a determinar que no existe fundamento para decretar el descenso de clubes en el Torneo Liga 1, o que, en todo caso, no existe fundamento para decretar la baja del Club Llacuabamba", sentenciaron.

Es importante recordar que, a falta de una fecha, Deportivo Llacuabamba es el único club que oficialmente perdió la categoría, dado que será última en la tabla acumulada de la Liga 1. Por el momento tiene 20 puntos y cerrará su participación en la Fase 2 frente a Cusco FC.