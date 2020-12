Comando Sur al Fondo Blanquiazul: "No queremos jugadas bajo la mesa"

El descenso de Alianza Lima a la segunda división del fútbol peruano sigue dando de qué hablar debido a que la directiva íntima intenta salvar la categoría alegando a que se le deben quitar puntos a otros clubes. Por ello, el Comando Sur emitió un mensaje en Facebook indicando que si tienen que volver a la Liga 1, lo harán como "tiene que ser"; y además exigieron la renuncia de todo el Fondo Blanquiazul.

"Fondo Blanquiazul, no ensucien más el nombre de nuestra institución. Nosotros no necesitamos de favores o fallos para tapar su nefasta gestión todo este año. Vamos a volver como tiene que ser, como un grande. No queremos jugadas bajo la mesa ni artimañas de cabr... para no descender", señala la barra principal de los de La Victoria.

A su vez, el Comando exigió la renuncia de los que, según ellos, son los principales responsables de la pésima campaña realizada por los íntimos este 2020. "Diego Gonzales-Posada, Remigio Morales-Bermúdez, Salomón Lerner, Fernando Farah, Antonio Armejo y César Torres, lárguense del club", culmina el mensaje posteado en redes sociales.

Como se sabe, este 2020 la dirigencia de Alianza Lima no fue la mejor y se realizaron varias contrataciones que a la larga no dieron frutos, así como el haber tenido tres directores técnicos a lo largo de la temporada. Pablo Bengoechea se fue en marzo y llegó Mario Salas a mediados de año, quien no pudo encontrar la fórmula en el equipo y terminó yéndose. El último en ver hundirse el barco fue Daniel Ahmed, quien en siete encuentros tuvo apenas una victoria y sentenció a los blanquiazules al descenso.

Recordemos que, actualmente existen dos reclamos por parte de la institución aliancista para poder quedarse en la máxima categoría del balompié nacional. El primero es hacia Sport Huancayo, alegando que Wilmar Valencia brindó declaraciones a un medio local previo al partido frente a Alianza, incumpliendo de esta manera el protocolo de bioseguridad contra la COVID-19 impuesto por la Liga 1.

Finalmente, el otro reclamo va contra Carlos Stein, el cuadro que se salvó del descenso tras la derrota de los íntimos el pasado sábado 28 de noviembre. En La Victoria esperan que la Comisión de Licencias reste puntos a al cuadro de Lambayeque por las deudas que arrastraban a sus jugadores. Ambos reclamos figuran pendientes.