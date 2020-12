Diego Reblagiati tajante: "jugadores de Alianza más pendientes a donde irse de vacaciones"

Una sorpresiva revelación realizó Diego Rebagliati, a través del programa de televisión Al Ángulo en donde es conductor. Según refirió el ex gerente deportivo de Sporting Cristal, la interna de Alianza Lima estaba rota en su totalidad.

Tanto es así que, cuando se estaba por desarrollar el partido definitorio para intentar mantener la categoría ante Sport Huancayo, indicaron que ganen otros puesto que ellos no lo iban a hacer ante el conjunto de Wilmar Valencia.

"La semana pasada, y ayer (29 de noviembre) lo dijimos en el programa. Llegaron algunos mensajes de gente de adentro diciendo que era tal cual: al interior de Alianza decían que gane UTC y que gane Alianza Universidad porque nosotros no vamos a ganar", expresó Rebagliati.

"Te lo dice gente que estaba en el vestuario, no estoy hablando de gente que estaba a un costado o en la tribuna. Gente que estaba en el vestuario. 'No vamos a ganar'. Lo percibían, lo olían, no le veían forma", agregó.

Reblagiti señaló que son 8 jugadores de Alianza Lima los que tenían esta disposición. Además, detalló que estos elementos terminaron contrato con el cuadro íntimo y que, es muy probable, que no sigan para la próxima temporada.

"Jugadores más pendientes a donde se iban a ir de vacaciones. Que si sus carros iban a estar en Matute o no, o mejor saco mi carro y no lo dejo en Matute porque no vamos a regresar", acotó.

"Pendientes de esas cosas, entre otras cosas, porque sabían que habían hablado con ocho jugadores de otros equipos para contratarlos en el siguiente año y ellos no iban a seguir porque terminaban contrato", subrayó.

Finalmente, criticó a estos jugadores de estar ausentes al momento de identificar el grave problema por el cual estaba atravesando Alianza Lima. "Había una falta de identificación con el problema. Era como decir 'bueno, el problema del próximo año es de otros. Ya no es mío'", concluyó.