Técnico de Carlos Stein desmiente imagen viral sobre una presunta molestia por reclamo de Alianza

Alianza Lima se encuentra en vilo por la resolución de dos reclamos presentados contra Carlos Stein y Sport Huancayo, ello en un intento de poder mantenerse en la Liga 1 Movistar. En ese marco, hoy se viralizó en redes sociales unos presuntos mensajes adjudicados al técnico Daniel Valderrama, del equipo chiclayano, expresando su desazón por esta postura. Sin embargo, son falsos.



Diferentes usuarios empezaron a compartir esta imagen que transmitía un aparente malestar por parte del estratega ante la posición de Alianza de ganar puntos fuera del campo. Tras varias horas, esta captura empezó a viralizarse y generó una ola de cuestionamientos. Fue así que el entrenador salió a desmentir esta fake new.

Daniel Valderrama denunció la usurpación de su identidad a través de redes sociales y que aquella cuenta que vertía esos mensaje contra Alianza Lima no era de su propiedad.



"Quiero denunciar públicamente a la persona o personas inescrupulosas que han creado una cuenta en este medio, con mi nombre y están posteando mensajes, los cuales obviamente no son míos. Por lo tanto niego rotundamente, soy un DT serio", señaló en un primer mensaje.





Tras ello, el entrenador rememoró su respeto por la institución de La Victoria dado que trabajó anteriormente allí y señaló que no realizará "ningún comentario" por el reclamo que presentó Alianza Lima contra Carlos Stein.



"Tuve la oportunidad de trabajar en el club Alianza Lima, por el cual guardo un gran respeto, como también a todas las personas que trabajan en la institución. Sinceramente, también me apena la situación actual del club y no he hecho ni haré ningún comentario al respecto", agregó a través de Twitter.

Líbero intentó comunicarse con Valderrama para conocer su posición frente a esta situación que involucra al cuadro lambayecano, pero no encontró respuesta alguna.



Alianza Lima perdió ante Sport Huancayo en la Liga 1 Movistar y descendió tras quedar antepenúltimo en la Liga 1 con 26 puntos. No obstante, presentó dos reclamos: uno ante Stein (por el incumplimiento de pagos) y ante Huancayo (por romper el protocolo de bioseguridad).