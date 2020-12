Diego Rebagliati aclara fotografía en la que aparece con Diego Gonzales Posada – FOTO

Alianza Lima viene siendo noticia y no necesariamente debido a un tema futbolístico. Resulta que si bien el cuadro victoriano ya está descendido tras perder 2-0 ante Sport Huancayo, hay una posibilidad de que se quede en Primera.

Según se informó en las últimas horas, la dirigencia de Alianza Lima presentó un reclamo formal a la Comisión de Licencias de la FPF sobre la falta de pagos en el club Carlos Stein. En caso de proceder, los ‘blanquiazules’ permanecerían en la Liga 1.

Este asunto fue tocado por varios minutos en el sintonizado programa ‘Al Ángulo’ que se emite por Movistar Deportes y vaya que la opinión de varios de los panelistas fue duramente criticado en redes sociales.

Uno de los que tomó una posición que no agradó a los hinchas de Alianza Lima fue la de Diego Rebagliati. El exjugador y dirigente de Spoting Cristal fue blanco de críticas en Twitter e incluso se mencionó que se debía a una amistad con Diego Gonzales Posada.

Al respecto, Rebagliati no dudó en manifestarse y dejar en claro una imagen en la que se le ve en una cena o almuerzo con el actual presidente del Fondo Blanquiazul en tierras brasileñas, durante la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2019.

“Para aclarar. Esta foto está en mi Instagram y es de junio del 2019 durante la Copa América con Diego Gonzales Posada y cuatro amigos que no tienen nada que ver con el fútbol. No me interesa gerenciar ni asesorar a ningún club del fútbol peruano”, dejó en claro el panelista de ‘Al Ángulo’.

Cabe mencionar que Diego Rebagliati ha criticado al Fondo Blanquiazul debido a que, hasta la fecha, no ha emitido pronunciamiento alguno luego del descenso de Alianza Lima ocurrido en la última fecha del Clausura 2020.