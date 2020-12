Luis Trujillo sobre Alianza Lima: "Si tienen que volar cabezas, que vuelen"

JOSÉ VARELA

Luis Trujillo nació para el fútbol en Alianza Lima y gran parte de su carrera como futbolista profesional la hizo en el club de La Victoria. Es jugador identificado con esta gran institución y catalogado de la casa, al punto que, de solo escuchar su nombre, es relacionado con los colores azul y blanco de la camiseta y con el escenario de pueblo.

‘Talara’, como le apodan a Luis Trujillo por la ciudad de donde es oriundo, hizo las divisiones menores, debutó, ganó, perdió, río, lloró, y vivió innumerables experiencias, en los más de diez años que duró su estancia en el club al que, con total orgullo, identifica como el de sus amores.

Por ello, el descenso de Alianza Lima a la Liga 2, un suceso que le ha tocado vivir a lo lejos, -ya que desde el año 2016 echó alas en búsqueda de otros horizontes-, lo ha sacudido en cuerpo y alma. Para él, lo acontecido y sus consecuencias, no las miró ni en la peor de sus pesadillas.

“Ni en mi peor sueño Alianza Lima estuvo en la Segunda División. Lamentablemente así se ha dado, por lo tanto, queda ser más hinchas que nunca y remar. Espero que el club regrese pronto a la Primera División”, señaló.

“Mi familia está dolida y yo también porque he jugado en Alianza muchos años, de allí salí. Tras lo sucedido he mirado que varios compañeros salieron a declarar y se respeta, cada uno vive su dolor de distinta manera”, agregó.

Luis no ha sido parte del grupo que ha descendido y tampoco conoce al cien por ciento los entretelones que lo originaron, sin embargo, pese a no tener los ojos de un águila ha detectado algunos de los factores del fracaso. “Lo que empieza mal, termina mal, -reza el dicho-, y se reflejó claro en Alianza. No culpo a los jugadores, lógicamente, son responsables, aunque, hay cosas más allá por escarbar”, indicó.

No suficiente con ello, ahondó un poco más. “Esto que ha ocurrido es producto de un conjunto de culpas, así que, si se tienen que volar cabezas, pues que vuelen”, apuntó el lateral izquierdo de 29 años de edad.

Este año le fue muy bien en la Liga 1 con Cienciano del Cusco. Jugó 25 partidos de 28, hizo tres goles a Cristal, Universitario y Alianza Lima, y premio a su labor, evalúa ahora las propuestas de UTC, Municipal y Cienciano del Cusco, que tiene su prioridad.

“Yo me debía a Cienciano, pero esperaba que Alianza gane, salve, y nos brinde una mano, sin embargo, nada de eso pasó y así es el fútbol”, manifestó el ex Juan Aurich, Sport Huancayo y Ayacucho.

Para acabar, dejó un mensaje a los futbolistas que se pondrán la blanquiazul en uno de los episodios más importantes de su historia. “No haremos más leña del árbol caído. A quienes ahora les toque estar, deben de demostrar y no solo para lograr el objetivo de subir al equipo a Primera, sino para ponerlo en el lugar que le corresponde, en lo más alto”, finalizó.