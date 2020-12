Gianluca Lapadula le da 'like' al post de Corzo sobre el pase a la final de Universitario en la Liga 1 - Foto

Este último lunes, Universitario se impuso 2-0 sobre Binacional con doblete de Alejandro Hohberg, quien fue la figura del encuentro. Con dicho resultado, el cuadro 'crema' clasificó directamente a la final de la Liga 1 2020 y espera a su rival entre Sporting Cristal o Ayacucho FC.

Tras finalizar el encuentro, uno de los primeros futbolistas en subir una de las postales de las celebraciones en el vestuario fue Aldo Corzo, quien jugó de central ante 'El Poderoso del Sur'. Entre los más de 19 mil 'likes' hay uno que llama mucho la atención y es el de Gianluca Lapadula.

Gianluca Lapadula, atacante del Benevento y de la Selección Peruana, no dudó un segundo en darle 'me gusta' a la publicación de Aldo Corzo. Ese 'like' generó una serie de debates sobre el hinchaje del 'Bambino'.

Y es que algunos comentaron que Lapadula tendría su corazoncito "crema"; mientras que, otros indicaron que no significaría nada y solo es cuestión de admiración hacia uno de sus compañeros de la 'bicolor', Corzo.

Lo que sí es cierto es que dicho 'like' ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Lapadula todavía no ha salido a declarar a ningún medio si tiene alguna inclinación sobre algún club peruano.

Algunos lo vinculaban con Alianza Lima a raíz que algunos parientes aseguraban que toda la familia hincha por el cuadro 'íntimo', pero ello todavía no ha sido confirmado por el propio futbolista.

No tendría corazón 'blanquiazul'

Davide Lapadula, hermano de Gianluca, dejó en claro que el 'Bambino' no es hincha de Alianza Lima y solo simpatiza por la Selección Peruana. "Gianluca no es hincha de Alianza Lima, solo simpatiza con la selección peruana", sostuvo Davide en diálogo con TVX Noticias de Silvio Valencia.

Universitario en busca de su estrella 27

Tras ganar el Torneo Apertura y quedar segundo en la tabla acumulada, Universitario clasificó directamente a la final de la Liga 1 2020. Su rival saldrá entre Sporting Cristal o Ayacucho FC.