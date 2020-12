Alianza Lima: estos son los documentos presentados contra Carlos Stein-FOTOS

Alianza Lima parece no perder las esperanzas tras consumar su descenso deportivo el último sábado al caer por 2-0 ante Sport Huancayo. El cuadro íntimo cumplió una terrible campaña durante el 2020 llena de decisiones equivocadas, elecciones de jugadores que no dieron la talla y entrenador que no pudieron encontrar la vuelta al club blanquiazul.

Sin embargo, durante las últimas horas la directiva íntima se está jugando el todo por el todo para mantenerse en la primera división tras presentar un reclamo a la Comisión de Licencias donde pide la quita de puntos a Carlos Stein por incumplimiento de pagos.

Por ende, el área legal de Alianza elaboró una serie de documentos para sustentar, argumentar y reforzar el pedido que, de fallar a favor, lo mantendría en la primera división del fútbol peruano. Por ello, LÍBERO tuvo acceso exclusivo a estos oficios que el club íntimo ha venido presentando antes del partido ante Sport Huancayo.

Y es que contrario a lo que la opinión pública tiene conocimiento, la directiva victoriana ha venido pidiendo su inconformidad con las autoridades pertinentes sobre las reiteradas faltas del equipo chiclayano.

Incluso, el pasado 16 de noviembre, Alianza Lima emitió una carta dirigida a Romina Fernández Rodríguez, presidenta de la Comisión de Licencias, donde se pide sancionar a los clubes como Carlos Stein que no vienen cumpliendo con sus pagos a jugadores y trabajadores tal como pasó en febrero y agosto de este 2020.

Todos estos documentos serán debidamente revisados por el organismo en mención que deberá emitir su fallo en las próximas horas. De ser favorable para Alianza y que Carlos Stein termine con menos puntos de los que actualmente tiene, Alianza Lima seguirá jugando en la primera división en el 2021.

