Teddy Cardama y la clave para salvar a Boys: "Jugadores y administradores captaron rápido el mensaje"

Sport Boys logró el gran objetivo de salvar la categoría en la Liga 1 Movistar este año y quien tuvo un rol determinante fue Teddy Cardama, quien tomó las riendas del equipo en Setiembre para recomponer a los 'rosados'.



Con la meta ya cumplida, el experimentado estratega dialogó con La República para revelar los motivos que llevaron a la mejoría de Sport Boys. En esas líneas, detalló que fue importante que tanto los jugadores como la parte administrativa entendieran lo que se luchaba.

"(La clave estuvo) En la captación rápida del mensaje, pero no solo por parte de los jugadores, sino de la comisión administradora, porque había que cambiar muchos aspectos, no solo en el campo, sino fuera de él: el pre y pospartido. Pedí que concentráramos todos, desde el presidente de la comisión administradora hasta el último de los auxiliares del club. Lo hice para que todos estuviéramos absolutamente comprometidos con la situación en la que se debían inmiscuir todos", señaló a dicho medio.



Además, destacó que tuvo facilidad en torno a los requerimientos que solicitó, sobre todo en la parte logística.



"La logística también ha sido fundamental porque buscar que el jugador entienda sobre la marcha los conceptos básicos del juego que proponemos no es fácil. Eso requiere un tiempo importante de trabajo y nosotros, sobre la marcha, pudimos utilizar mucha tecnología. Por ejemplo, les entregamos USB a los jugadores para que llegando a sus casas puedan analizar al rival, el entrenamiento, el prepartido. Cada detalle ha sido fundamental, no es que el equipo salió a la cancha nada más porque tenía que hacerlo y debía conseguir los puntos en disputa. Se aceptaron todos los requerimientos que le hicimos", enfatizó.



Luego de destacar el profesionalismo de jugadores como Sebastián Penco, Cardama no quiso confirmar si es que continuará en el 2021 en el equipo 'rosado', ya que ya cumplió la gran promesa que le hizo a su querido 'Teddycito'.

"De eso no quiero aún hablar. Volví al fútbol por la promesa que le hice a mi hijo que era hincha de Boys. Más allá de eso, ya terminé el lunes, no está en mi horizonte dirigir, pero sí conversaron conmigo (Boys y otro equipo también). Voy a analizar con mi familia lo que sigue", sentenció.



Cabe recordar que Sport Boys finalizó en la casilla 14 de la Tabla Acumulada con 36 puntos, quedando a cinco unidades de los puestos que ofrecen cupo a torneos internacionales y habiéndose salvado con algunas fechas de anticipación de la baja.