Daniel Ahmed aclara por qué voltearon buzo de Alianza Lima: "Fue para que no nos lincharan" - VIDEO

Daniel Ahmed fue despedido el miércoles en Alianza Lima tras no poder salvarlos del descenso tras caer ante Sport Huancayo. Ese sábado 28, tras la dolorosa derrota, hubo una imagen que encrespó más a los hinchas 'blanquiazules' luego de que el comando técnico apareció con los símbolos del club volteados. Hoy el estratega aclaró el motivo.



A través de un extenso audio filtrado, el técnico argentino hace hincapié de que esta situación se debió a una recomendación de efectivos policiales para evitar que sean agredidos por los iracundos hinchas.

"Quería aclarar también esa foto en la que yo tengo el buzo volteado. Cuando termina el partido (con Huancayo), querían linchar, querían tirar la puerta del Estadio abajo y entrar. Los policías nos sacan por otro micro y nos piden que nos cambiemos la ropa. Como mi cuerpo técnico hace 25 días estaba concentrado y no tenía otra ropa particular, le dijimos "no, no tenemos otra ropa"", señaló inicialmente.



Tras ello, Daniel Ahmed calificó de 'mala leche' y 'diabólico' a aquellos que quisieron dar una interpretación negativa a la decisión de voltear el buzo de Alianza Lima tras consumarse el descenso.

"Ellos dijeron "dense demos vuelta al buzo, porque si entra esta gente con el barbijo y no los identifica, pueden salvarse de una masacre". Nosotros obedecimos a los policías y nos dimos vuelta al buzo, por eso cuando nos sacan esa foto, se ve el logo al revés, ya que fue un pedido de los policías para que no nos lincharan. Pero hay una mente tan diabólica, tan mala leche que ese buzo dado vuelta le quisieron transmitir a la gente que queríamos esconder los signos de Alianza", agregó.

Finalmente, cuestionó la campaña de tergiversación de la cual fueron víctimas y que pudo poner en riesgo la integridad física de su comando técnico y de él.



"Qué mala intención, qué mala gente. Nos estuvieron a punto de matar y la policía nos dijo que volteáramos los buzos. No teníamos ropa particular porque vivíamos el día a día con Alianza, no tuvimos un descanso ni momento familiar para tener ropa de calle. Hasta eso tergiversan para hacernos daño", sentenció.