Ahmed: "Solo tuve 4 días para entrenar y ¿soy el culpable que Alianza baje?"

Tras cinco días de silencio absoluto, Daniel Ahmed rompió su silencio desde Argentina para precisar que de ninguna manera él es el principal responsable sobre el descenso de Alianza Lima argumentando que solo tuvo 4 días de entrenamientos.

"Por este equipo pasaron tres entrenadores y todos salieron campeones nacionales. Bengoechea arrancó con una pretemporada y con un plantel completo. Mario Salas tuvo cinco meses de trabajo y además tuvo más jugadores en su plantilla y yo tuve 25 días. ¡25 días de los 365 que tiene un año y con un plantel extremadamente mermado!", precisó Daniel Ahmed.

Incluso, Ahmed explicó por qué solo tuvo 4 días de trabajo: "Agarré algo que sabía que era extremadamente difícil. Tuve 25 días en el cargo, de esos 7 días fueron partidos, quiere decir que quedan 18 días de los cuales 7 días se hizo regenerativos, quedan 11 días en donde 7 días fueron trabajos de activación y quiere decir que tuve solo 4 días para entrenar ¿Y yo soy el culpable de que Alianza baje?".

En seguida manifestó: "Era un plantel extremadamente mermado. Con Mannucci llegamos a tener 4 jugadores menores de 20 años peleando la baja. Ese era el plantel que había. Se va Salas y no había un técnico que quisiera agarrar el equipo y no había uno. Me pidieron 20 mil veces".

Daniel Ahmed dirigió a Alianza Lima 6 partidos de los cuales fueron cinco derrotas y solo un empate. Ninguna victoria. Vale precisar que cuando los íntimos golearon a Melgar, fue Guillermo Salas quien estuvo en la banca de suplentes, mientras que el técnico argentino estuvo en tribuna.

"Yo vine para el proyecto de desarrollo, pero la debacle deportiva es por el equipo que se armó a principios de año", enfatizó Daniel Ahmed en el audio difundido.