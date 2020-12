Franco Navarro sobre Jean Deza: "No me atrevo a decir que yo lo pueda encaminar"

Municipal anunció el fichaje de Franco Navarro y la ilusión se instaló nuevamente en el conjunto edil. Y es que fichar el exentrenador de UTC implica un proyecto ambicioso, además de que podría desembocar en la llegada de varios jugadores del club cajamarquino.

"UTC viene hablando con la mayoría del plantel para renovar y eso pasó porque en los últimos años se tenían que hacer varias incorporaciones. Es complicado armar grupos, pero UTC lo ha logrado porque clasificó a tres Copa Sudamericana, en cuatro años. La mayoría de los jugadores están contratados para la siguiente temporada", afirmó Navarro en una entrevista con Radio Ovación.

En ese sentido, el nuevo técnico de Municipal no negó que si alguno de sus exdirigidos queda libre de UTC podría sumarse al conjunto edil. "Todavía no me he reunido para los refuerzos. Intentaremos que los que lleguen tengan compromiso y amor por el club", señaló.

Consultado por la posibilidad de Jean Deza, Franco Navarro se mostró sincero. "Es verdad que él es importante y que tiene todas las condiciones del mundo, pero que yo lo pueda encaminar, no me atrevo a decir eso. No sé cuál es su situación, pero depende de él", puntualizó.

El sueño cumplido de Franco Navarro

El exjugador de Municipal se mostró ilusionado de cumplir su sueño -dirigir al club de sus amores antes del fin de su etapa en los banquillos-, además de asumir el reto de volver a hacer protagonista a un club que en los últimos años apenas ha peleado por salvar la categoría.

"A partir de hoy me podré sentar con los dirigentes para ir evaluando al equipo y que me den sus opiniones para programar todo lo que será el próximo año. Llego feliz, lleno de ilusión y con mucha esperanza", precisó.