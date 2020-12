Farah: "Tenemos intactas las posibilidades de quedarnos en primera división"

Alianza Lima no se resigna a jugar la Liga 2 la próxima temporada y en estos días se juega el partido más importante 'fuera de las canchas' para quedarse en la Liga 1 tras el reclamo presentado contra Carlos Stein para que se le reste puntos.

Bajo este contexto, en un diálogo con un medio local, el directivo Fernando Farah declaró que hay expectativas de seguir jugando en la máxima categoría del fútbol profesional.

"Tenemos intactas las posibilidades de quedarnos en primera división porque ha sido flagrante lo que ha ocurrido con Carlos Stein... Si no prospera el reclamo contra Stein vamos a ir al TAS porque es un derecho que tenemos. Queremos formalizar el fútbol", señaló Fernando Farah en declaraciones para RPP.

"Confiando en el profesor Bengoechea y el equipo que venía trabajando con él para armar el equipo... "A inicio de año no se revisó jugador por jugador. Fueron, más que nada, pedidos de Bengoechea, se les trajo a los que quiso. Nosotros no armamos el equipo, ya lo he dicho pero continúan con este tema", precisó el directivo del club íntimo.

Incluso, Fernando Farah reconoció que este año descuidaron algunos temas, como por ejemplo trabajar en la siguiente temporada, obviando la terrible campaña que estaban haciendo y no pensaron en el descenso.

"El Fondo se preocupó más del futuro que del año presente... Solo queríamos que este año termine para comenzar a mostrar los frutos en el 2021. Pero lamentablemente ha ocurrido esta desgracia, hoy vemos cómo se está cambiando de rumbo", precisó a la fuente mencionada.

Finalmente, Farah comentó los detalles del porqué se demoraron tanto en tomar la decisión para la salida de Salas. Según sus declaraciones, fue un pedido expreso de Marulanda para mantener 'el proceso'.

"Víctor Hugo Marulanda decía que no era momento de sacar a Mario Salas porque no era el momento. Cualquier otro dirigente lo hubiera sacado antes, pero se dice que se deben respetar los procesos. A Marulanda no se le ocurrió reemplazar a Mario Salas con otro entrenador que sea fuera de la casa. Daniel Ahmed conocía a todos los jugadores, 'Chicho' también", sentenció.