Farah insiste en responsabilidad de Bengoechea por descenso: "Se le trajo a los jugadores que quiso"

La confección de la plantilla 2020 sigue siendo materia de dimes y diretes en Alianza Lima. Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul, aseguró que Pablo Bengoechea fue el responsable en pedir a varios jugadores cuyo rendimiento fue muy cuestionado a lo largo de la temporada.

"A inicio de año no se revisó jugador por jugador. Fueron, más que nada, pedidos de Bengoechea, se les trajo a los que quiso. Nosotros no armamos el equipo, ya lo he dicho pero continúan con este tema", afirmó, exaltado, Farah en una entrevista con 'Fútbol Como Cancha' de RPP.

A propósito del exentrenador de Alianza Lima, el miembro del Fondo Blanquiazul aseguró que su presencia afuera de los camerinos en el clásico ante Universitario en el Monumental fue una muestra de "apoyo".

"El profesor Bengoechea renuncia unos días antes del clásico. Se le pidió que continúe, él acepta y, como un gesto, con Diego Gonzáles Posada, decidimos ir para que sienta apoyo", aseguró.

El polémico dirigente, además, lamentó uno de los rumores más difundidos sobre su figura en las últimas semanas. "Es ridículo que yo haya agarrado una pizarra a dar indicaciones a los jugadores. Se tomaron tiempo para hablar algo que no tenía ni pies ni cabeza. Hay mucha gente queriendo hacer daño", sentenció.

Sacó pecho por sus anteriores logros

Señalado por el descenso él y el Fondo Blanquiazul, Fernando Farah habló sobre sus logros en su anterior gestión en La Victoria. "Fui yo quien trajo a Jorge Luis Pinto, quien armó al equipo del 1997, soy campeón 2003 y 2004. Yo me encargué de que Jefferson Farfán y Claudio Pizarro vengan a Alianza Lima. Disculpen ese publicherry, pero molesta que digan cosas que no son", señaló.