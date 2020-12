Kattia Bohorquez descarta renuncia: "No voy a abandonar a Alianza en el momento más crítico de su historia"

Este mes se cumplirá el primer año de Kattia Bohorquez en el cargo de administradora de Alianza Lima, aunque con un gran sinsabor tras descender en cancha a Segunda División. Pese a esta situación y a la espera de una respuesta al reclamo presentado ante la Comisión de Licencias, ella fue tajante al señalar que no dará un paso al costado.



Tras varios días de hermetismo por parte de los rostros de la institución, Kattia Bohorquez y José Bellina, administradora y gerente deportivo de Alianza, se pronunciaron durante una entrevista con GolPerú por la crisis que atraviesan los 'blanquiazules'.

Uno de los puntos tocados fue el reclamo de diferentes hinchas para que Kattia Bohorquez renuncie a la administración, lo cual aseguró que "lo evaluó, pero no abandonará el club" en este duro momento.



”¿Renunciar? He evaluado eso también, pero llegué a la conclusión de que no era la solución del problema. No voy a abandonar a Alianza en el momento más crítico de su historia", señaló al respecto.

Confirma evaluación absoluta a todos

En tanto, Bellina no quiso ahondar sobre más salidas en Alianza Lima ante el descenso, pero detalló que habrá una reingeniería, sea cual sea el resultado del reclamo.

“No puedo confirmar si habrán más salidas. Pero si puedo decir que todos los que estamos en la estructura deportiva, estamos en evaluación (...) Habrá una reingeniería en el fútbol en Alianza Lima", sentenció.