Alexis Cossio tras ganar la Fase 2 con Ayacucho FC: "Estamos haciendo historia"

El lateral de Ayacucho FC, Alexis Cossio, se convirtió en una pieza importante en el sector izquierdo del esquema de Gerardo Ameli durante la Fase 2. El futbolista resaltó que él junto a sus compañeros alcanzaron un gran objetivo.

"Ha sido un año importante, creo que en el equipo no hay una sola figura, sino que todos somos obreros para tener el bien común. Los niveles de quienes hemos estado en el plantel ha sido parejo", declaró para Fútbol como Cancha de RPP

Asimismo, habló acerca de los dos partidos por semifinales que enfrentará ante su exequipo Sporting Cristal. "La presión la tienen ellos que son el equipo grande que está acostumbrado a llegar a la final. Nosotros estamos haciendo historia y yendo por un sueño", mencionó.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de llegar a Alianza Lima, el futbolista mencionó que no desea jugar en la segunda división. "Aspiro a poder a estar en la Selección y creo que tomaría la decisión en base a eso. Jugar Liga 2 no me llevaría a eso ni a poder migrar", detalló.

Es importante mencionar que los 'Zorros' y 'Celestes' disputarán el boleta a la gran final en dos vibrantes encuentros que se disputarán el miércoles 9 y sábado 12 de diciembre.