Ver GOLPERÚ EN VIVO Sporting Cristal vs Ayacucho FC - semifinal ida Liga 1 Movistar

Ver partido Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO GOL PERÚ y GOLTV semifinal ida Liga 1 Movistar este miércoles a las 15:30 horas en el Monumental. Sigue todas las incidencias EN DIRECTO ONLINE video de los goles y el resumen completo a través de Libero.pe.

Sporting Cristal vs Ayacucho FC - Ficha del partido

Sporting Cristal vs Ayacucho FC Semifinal ida - Liga 1 Movistar ¿En qué estadio jugarán? Monumental - Ate ¿Qué canal transmitirá? GOLPERÚ - GOLTV ¿A qué hora jugarán? 15:30 horas de Perú

La tarde de este miércoles, el equipo de Roberto Mosquera tiene una oportunidad para cobrarse la revancha de lo que pasó el último sábado donde perdió en la tanda de penales contra Ayacucho que se quedó como campeón de la Fase 2.

Incluso, Roberto Mosquera ya dejó en claro que en estas instancias decisivas no hay equipos favoritos. "Hicimos el partido más discreto del torneo pero yo no quiero dejar de decir que fuimos superados en gran parte del partido. Tuvimos un rival que fue agarrando moral, que hizo las cosas bien...Cuando se habló de favoritismo lo primero que dije es que en una final no hay favoritos"

Previo a la primera semifinal, Sporting Cristal llega con una baja. Roberto Mosquera no podrá contar con Christofer Gonzales por lesión. Además, tampoco estará en el partido de vuelta.

A su vez, por el lado de Ayacucho FC, hay una buena noticia. Y es que, el técnico Gerardo Ameli podrá contar con la vuelta de Minzún Quina. Los zorros están motivados y con la confianza de poder seguir haciendo historia en el fútbol peruano.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC : Guía TV

Perú – Gol Perú

Colombia – GolTV Latinoamérica

México – GolTV Latinoamérica

Uruguay – GolTV Latinoamérica

Argentina – GolTV Latinoamérica

Estados Unidos – GolTV Latinoamérica

Chile – GolTV Latinoamérica

Ecuador – GolTV Latinoamérica

Costa Rica – GolTV Latinoamérica

Bolivia – GolTV Latinoamérica

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC : Horarios en el mundo

Argentina:16:00 horas

Bolivia:15:00 horas

Brasil:16:00 horas

Chile:16:00 horas

Colombia:14:00 horas

Ecuador:14:00 horas

México:15:00 horas

Paraguay:16:00 horas

Perú:14:00 horas

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC : alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Solís; Madrid, Chávez, Merlo, Loyola; Calcaterra, Távara, Cazulo; Olivares, Herrera, Corozo.

Ayacucho FC: Zamudio; Rojas, Souza, Quina; Villamarín, Murrugarra, Papa, Mendieta, Ardiles; Sosa y Montes.