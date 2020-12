Alianza Lima: ¿Primera o Segunda? El posible futuro de Gabriel Achilier

Este fin de semana el defensa ecuatoriano Gabriel Achilier se irá de Perú luego de pasar unas cortas vacaciones en familia y si sale todo como lo desea, con la tranquilidad de jugar la Liga 1 con el club peruano Alianza Lima que lo contrató por dos temporadas.

El club Alianza Lima le informó al tres veces campeón con Emelec y a su agente que la posibilidad de revertir la baja a la Liga 2 que ha sufrido el club es posible y que en los días siguientes ello podría consumarse con lo cual se estaría poniendo punto final a la posibilidad de ser prestado a otra institución ya sea de la Liga 1 de Perú o en el extranjero.

"No depende de nosotros, hay una situación que conocen bien en la Federación Peruana que se tiene que resolver y mientras que no se resuelva, somos parte de lo que está pasando, pero no depende de nosotros ni del club", manifestó el representante de Gabriel Achilier.

El ‘Gabo’ no desea rescindir el contrato. Si no hay remedio, hasta jugaría en la Liga 2, eso sí, respetando el acuerdo salarial. "No venimos a romper el acuerdo, estamos aquí para solucionar el tema que está pasando", finiquitó Santiago Arbide. Pronto se sabrá el futuro deportivo del zaguero mundialista en Brasil 2014.