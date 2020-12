Diego Minaya: “Se nota en la cancha el compañerismo que todos tenemos” – VIDEO

Ayacucho FC ha sido el equipo revelación de este año. El cuadro dirigido por Ameli tuvo un cierre grandioso en el Clausura 2020 y logró meterse a la final venciendo nada menos que al favorito Sporting Cristal.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias en Ayacucho FC. Diego Minaya, quien venía siendo titular indiscutible en la zaga del equipo, tuvo una dura lesión en la tibia y es una gran baja para los duelos de semifinales contra los celestes.

“Pensé lo peor, por el dolor que sentí, ya sabía que no era un simple golpe. Una lástima, en el momento todo se me vino abajo. Perderme una final ante Cristal y después de haber tenido regularidad, fue complicado y triste”, declaró Minaya para Gol Perú.

Luego, el defensor de Ayacucho agregó lo siguiente: “Mis compañeros se preocuparon mucho por mí. Quiero agradecerles. Se nota en la cancha el compañerismo que tenemos, en cada pelota todos se matan. Se ve el trabajo del profesor, se refleja en la cancha”.

Acerca de su futuro, Minaya confesó que sí ha tenido contacto con otros equipos. “La verdad que mi presente ahorita es Ayacucho. No he estado viendo temas contractuales para el próximo año. No voy a negar que sí me han llamado, pero estoy pensando netamente en Ayacucho”, contó el jugador de 30 años.

Ayacucho FC y Sporting Cristal se enfrentan este miércoles en el Monumental de Ate desde las 3:30 hora de Perú por las semifinales del título nacional. La vuelta será el sábado 12 del presente mes.