'Zorrito’ Aguirre: “Alianza Lima tiene que ganarse su vuelta en el campo”

Ya ha pasado varios días desde que Alianza Lima perdió la categoría tras perder 2-0 ante Sport Huancayo. Sin embargo, la dirigencia victoriana está jugándose su propio partido al presentar un reclamo por irregularidades en Carlos Stein.

Al respecto, muchos hinchas de Alianza Lima han mostrado su disgusto por el accionar de los dirigentes y mencionaron en redes sociales que lo mejor era ganarse el derecho de estar en Primera en la cancha.

Incluso, Wilmer Aguirre, actual delantero de Pirata FC y confeso seguidor blanquiazul, también mandó un claro mensaje acerca del mencionado tema y reiteró que, si lo llaman, el regreso con gusto a La Victoria.

“Alianza tiene que ganarse el jugar la Liga 1 Movistar jugando, como corresponde; pero también resalto el reclamo, no tanto como para salvar a Alianza, sino para sentar un precedente de que los reglamentos a veces no se cumplen. Pero Alianza tiene que ganarse su vuelta en el campo y no en la mesa”, declaró el ‘Zorrito’ para Ovación.

Luego, Aguirre agregó lo siguiente: “Siempre he dicho, siempre ha sido mi sueño volver a Alianza, quiero estar los últimos años de mi carrera y retirarme por la puerta grande. Ahora si se da la posibilidad de jugar Liga 2 con ellos, yo encantado".

Por último, reiteró su deseo de volver a ponerse la blanquiazul. “Alianza siempre ha estado en mi corazón por lo que soy hincha, en este momento no depende de mí, sino de la dirigencia”, cerró el atacante de 37 años.