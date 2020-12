Puma Carranza sobre Alianza: "Es nuestro rival, ¿Ahora con quien vamos a jugar?"

Para nadie es un secreto que no solo los hinchas de Alianza Lima sufrirán con el descenso a la segunda división sino también todo el fútbol peruano. El clásico rival: Universitario, también extrañará a su compadre ya que durante todo el 2021, por lo menos, no se llevará a cabo el clásico del fútbol peruano en la Liga 1.

Esto no fue ajeno para uno de los ídolos del club crema, José Luis ‘Puma’ Carranza, quien se refirió a este hecho y lamentó que el cuadro merengue no pueda disputar uno de los partidos más especiales de cada temporada en el fútbol peruano.

"No celebro el descenso de Alianza Lima, nos necesitamos. La 'U' necesita a Alianza y Alianza necesita a la 'U'. Lo siento, pero perdieron en la cancha. Somos equipos con mucha historia", señaló el ‘Puma’ en Las Voces del Fútbol.

"Es lamentable, pero hay que ser realistas ¿Ahora con quien vamos a jugar? El clásico rival para Universitario del próximo año va ser el equipo 'B' de la 'U'", agregó. Por otro lado, el referente crema aseguró que Alianza Lima debe asumir su descenso deportivo y no buscar la manera de mantenerse en primera con un reclamo.

"Tú pierdes en la cancha, no te pases tampoco. Con un fallo no puedes quedarte, si pierdes en la cancha no puedes pedir eso. Todos son culpables, hay que pensar en el equipo, no individualmente", añadió.

Para terminar, Carranza recordó aquel año 2018 donde Universitario estuvo peleando el descenso hasta final de temporada e hizo un hincapié en el mal trabajo de las administraciones temporales. "El 2018 la 'U' iba a bajar, las administraciones son muy malas”, sentenció.