Sebastián Penco: “Yo me quiero quedar en Sport Boys, pero escucharé otras ofertas”

La fase regular de la Liga 1 2020 llegó a su fin, por ello el resto de los equipos, fuera de Sporting Cristal, Ayacucho y Universitario, vienen preparándose para lo que será la Liga 1 2021. En ese sentido, Sport Boys comenzó a renovar a sus principales figuras con la mira puesta en pelear un poco más arriba en la tabla de posiciones.

Sin embargo, Sebastián Penco, su goleador de la actual temporada que ya termina, aún no arregla con el equipo rosado a pesar de querer mantenerse en el equipo. El delantero argentino manifestó que su prioridad es la misilera, pero que igualmente escuchará otras ofertas.

"Sport Boys tiene la prioridad por ser el equipo que me trajo al Perú. Igual voy a escuchar todas las ofertas por respeto. Yo me quiero quedar, pelear cosas importantes. Lo que deseo es pelear arriba, estoy muy agradecido con la gente", expresó a TV Perú Deportes.

"En el Callao siempre me trataron bien, cuando fui a la Caras de Atahualpa todos fueron muy amables. Fue un honor que me pinten ahí. Por el camerino del Boys le he agarrado gusto a la salsa, ahora la escucho pero no me pidan bailarla", añadió.

De igual manera, Sebastián Penco analizó lo que fue la última temporada para Sport Boys y aunque se mostró conforme con mantener la categoría, el argentino señaló que la meta del equipo era clasificar a un torneo internacional para el 2021.

"Este segundo año en Boys, mejoramos lo del año pasado. Hice goles cuando las papas quemaban y ayudé al equipo con lo que pude. Fue difícil, salvamos la baja pero sabemos que el objetivo era un torneo internacional", sentenció.