Mosquera sobre Olivares: "Le hicieron un contrato de crack y no había llegado a ninguna parte"

Christopher Olivares siempre tuvo condiciones, pero nunca pudo consolidarse en Sporting Cristal hasta la llegada de Roberto Mosquera, el técnico que le dio confianza y lo trasladó a la banda derecha para que así pueda explotar futbolísticamente y volverse indiscutible en el once rimense.

A propósito sobre su extremo derecho, el DT de Sporting Cristal analizó el porqué le ha costado consolidarse con la camiseta celeste. "A Christopher le dijeron que era un crack y le hicieron un contrato de crack. Le hicieron creer que ya había llegado y él no había llegado a ninguna parte", explicó Mosquera a 'Las Voces del Fútbol'.

"Lo hemos aterrizado y ahora está en el camino correcto. Ahora está refundando su carrera y eso es bueno", abundó el técnico peruano.

Ad portas de la segunda semifinal ante Ayacucho FC, Roberto Mosquera destacó contar con 5 jugadores de "21 años" jugando finales, entre los que destaca Christopher Olivares.

Con Mosquera en el banquillo, el 'Zancudito' lleva los mejores números de su carrera con 7 goles y 2 asistencias en la Liga 1.

A dos días de la semifinal de vuelta, el DT de Sporting Cristal quiso insistir en que no son favoritos. "Nosotros entramos sabiendo que en una final no existe el favoritismo. Me he cansado de decirlo en todos lados. El trabajo de Ayacucho FC es muy bueno, pero acá nadie es favorito", puntualizó.