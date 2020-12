Roberto Ovelar se aproxima: Deportivo Municipal avanza en la negociación con el 'Búfalo'

El mercado de fichajes ya se mueve en el fútbol peruano y todos los equipos buscan reforzarse de la mejor manera para el 2021. Así, Deportivo Municipal da grandes pasos para potenciar su ofensiva, ya que tiene en carpeta al delantero paraguayo Roberto Ovelar.

"El Búfalo" vence contrato con Once Caldas este 10 de diciembre y su futuro estaría lejos de Manizales, en donde anotó 6 tantos en esta temporada, aunque no logró contar con regularidad en el equipo de Hubert Bodhert.

"Acá todo está muy frío. Tengo ofertas de Perú, pero no quiero decirles aún que sí porque tengo contrato acá en Once Caldas. Me llamaron dos clubes de Colombia, pero quiero terminar bien con Once Caldas”, señaló al respecto Ovelar en diálogo con El VBar Caracol.

No obstante, Líbero pudo conocer que el 'Búfalo' tiene conversaciones avanzadas con Deportivo Municipal para que pueda ser uno de los refuerzos de Franco Navarro para la próxima temporada.

Ovelar -a quien muchos hinchas de Alianza pedían de jugar la Segunda División el 2021- tiene 35 años y, de ponerse la camiseta edil, brindará toda experiencia goleadora.

Además de estar en Alianza Lima, artillero paraguayo jugó en el Olimpia de su país. En San Martín y Juan Aurich, ambos de Perú. Además, en Junior y Millonarios de Colombia. Los hinchas Universidad Católica (Chile) y Cruz Azul (México) también gozaron de sus goles.