Fernei Ibargüen: "Voy al Sport Boys con la ilusión de dejar huella"

Ilusionado. Fernei Ibargüen, el primer refuerzo extranjero del Sport Boys para el 2021, expresó sus ganas de destacar con la camiseta rosada en la que será su primera experiencia fuera de su país Colombia.

"Voy con la ilusión de dejar huella y darle alegrías que en los últimos tiempos no ha sido así", señaló Ibargüen a TV Perú Deportes.

"Lo que le puedo decir a la hinchada de Sport Boys es que no me voy a ahorrar ni una gota de sudor, que si tengo que correr por un compañero lo haré. Estoy dispuesto a dar todo por la camiseta del Boys", abundó el exjugador de Águilas Doradas.

Sobre sus características de juego, el futbolista de 27 años precisó que se trata de un "jugador rápido y buen juego aéreo", sus mayores virtudes futbolísticas según sus propias palabras.

"Siempre me he caracterizado por dejar todo en el campo. Defender a muerte, como decimos acá, los colores de la camiseta que portamos. En este caso no será diferente. Estamos con todas las ganas de dar gran espectáculo a la hinchada del Boys. Con ayuda de Dios y con trabajo, esperemos que todo salga bien", puntualizó Fernei Ibargüen.

Los fichajes de Sport Boys

Hasta la fecha, la 'Misilera' ha anunciado seis fichajes para la temporada 2021. Además del central colombiano, estamparon su rúbrica Patricio Álvarez, José Bolívar, Pier Larrauri, Tarek Carranza y Ernest Nungaray.