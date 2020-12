Juan Reynoso sobre opción en Alianza: "Nadie se ha contactado conmigo. Por ahora, me veo más en México"

A inicios de diciembre, Juan Reynoso fue destituido del Puebla de México pese a llegar a la liguilla de la Liga MX. Desde entonces, el estratega peruano maneja diferentes opciones y una de las que muchos hinchas han comentado es la posibilidad de que asuma el buzo de Alianza Lima. Ante ello, él zanjó toda aspiración.



En diálogo con el programa 'Las voces del fútbol', Juan Reynoso señaló que no ha recibido comunicación alguna por parte del club 'blanquiazul', por lo cual cualquier suposición que lo vincule con los 'íntimos' será rumor.

“Nadie me contactó desde Alianza, son solo rumores. Hoy me veo más en México esperando una nueva oportunidad, quemando etapas para en un futuro, pensar en la selección o algún club de Europa ”, detalló inicialmente.



Tras ello, reveló que se enteró del descenso de Alianza Lima mientras daba la charla técnica en el Puebla, cuando sus propios jugadores le avisaron. "Me costó asimilar", enfatizó.

"Uno ve creíble que descendió Alianza 2 o 3 días después. En el futbol hay muchas cosas que se pueden prever, todo es medible y esto es un llamado de atención para todos", agregó el técnico nacional.

Reynoso (50) dirigió por última vez a un club peruano en el 2019, cuando estuvo en Real Garcilaso. Después, se volvió técnico de Puebla por poco más de un año y ahora su objetivo será mantenerse en la Liga MX, por lo que comentó.