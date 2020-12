Kattia Bohorquez y su negativo balance de Alianza: "Ingresos cayeron al menos 8 millones de soles"

Alianza Lima ha completada uno de sus temporadas más rojas en su historia. No solo a nivel futbolístico, sino también del lado económico, como detalló la administradora del club, Kattia Bohorquez, quien reveló que hubo pérdidas a nivel de ingresos de hasta 8 millones de soles.



En una entrevista con Gestión, Bohorquez manifestó que la taquilla y las negociaciones con diferentes sponsors terminaron viéndose afectados a raíz de la pandemia del coronavirus.

"Por lo menos S/ 8 millones. Lo principal es la taquilla y la negociación con sponsors. Los resultados de cómo acabaríamos el año, no son por el tema deportivo que no se cumplió ningún objetivo, sino por la pandemia", aseguró.



En ese sentido, detalló que tuvieron que renegociar con hasta tres sponsor ya que estos también fueron afectados por la pandemia. En ese sentido, remarcó que los 8 millones de soles no recibidos representan un 15% de los S/ 50 millones que proyectaban tener.



Tras ello, precisó que se encuentran frente a "una situación complicada" debido a este revés financiero y también futbolístico, dado que se encuentran en una incertidumbre a la espera de la resolución de la Comisión de Licencias de FPF frente a su reclamo.

"Estamos ante una situación complicada. No podemos cerrar cuál va a ser el comando técnico o los jugadores que estarán. Estamos a la espera de la decisión de la Federación peruana de Fútbol sobre nuestro reclamo pero tenemos un límite para comenzar a tomar decisiones", declaró a dicho medio.



Finalmente, remarcó que el 2021 deberían moldear las inversiones deportivas en Alianza Lima según el nuevo presupuesto que tendrán tras el descenso. "Sí, definitivamente y los gastos van a estar alineados a estos menores ingresos", sentenció.