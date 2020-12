River Plate no pudo con Argentinos Jrs. en casa: fue empate 1-1 por la Copa Diego Maradona - VIDEO

River Plate realizó unas cuantas modificaciones en su plantel titular para enfrentar a Argentinos Juniors y la prueba corría con éxito, aunque al final las cosas tuvieron variaciones. En la primera fecha de la Fase de ganadores de la Copa Diego Maradona, los clubes tuvieron que dividirse los puntos.

La historia arrancó favorable para el ‘Millonario’, cuando Rafael Borré provocó un penal que Julián Álvarez transformó en gol a los 28 minutos. Había buen ánimo y confianza, aunque no debían descuidarse ante el buen presente futbolístico de Argentinos Jrs. Se fueron 1-0 al descanso.

No obstante, el ‘Bicho’ no bajó la intensidad y finalmente llegaron al empate a través de Mateo Coronel, resultado que deja ajustada la tabla de posiciones. Junto a River Plate, Boca Juniors y Arsenal de Sarandí suman una unidad, mientras que el choque entre Independiente vs Huracán está por jugarse.

FINAL: River Plate 1-1 Argentinos Jrs.

SEGUNDO TIEMPO

- El partido arrancará a las 17.20 horas de Perú y 19.20 horas de Argentina.

90+4' ¡UFFF! Chávez le negó el gol a Carrascal (River) en el tiro libre.

90+3' Tiro libre al borde del área para River Plate.

90+1' River Plate no tiene claridad con el balón. Falta de Rojas por la derecha.

90' El árbitro añade 4 minutos al partido.

89' López (Argentinos) llegó con espacios, pero Pinola lo frenó.

88' Beltrán (River) recibe por la izquierda, supera a dos rivales, pero no logró rematar.

87' López (Argentinos) conecta de cabeza, pero no con la dirección correcta.

86' River Plate se mantiene en campo rival, aunque no tiene espacios.

84' CAMBIOS EN RIVER PLATE: Álvarez y Zuculini para el ingreso de Girotti y Rollheirser.

83' Centro de Angileri desde el córner. Conecta Sosa, pero muy elevado.

81' Otro buen cierre de Rojas (River) cuando Florentín presionaba.

80' Carrascal (River) remata a puerta, pero el portero Chávez contiene.

79' CAMBIO EN ARGENTINOS: Ingresa Florentín por Silva.

78' El partido se reanuda.

77' López (Argentinos) quedó sentido y debe recibir atención.

76' Falta ofensiva de Carrascal (River).

75' Falta de Pinola (River) en la mitad del campo.

74' River Plate está en campo rival y no deja de presionar.

73' Falta contra Beltrán (River) en tres cuartos de cancha.

71' Sandoval (Argentinos) hace un largo envío del lateral, pero se pierde por la línea de fondo.

70' Tiro de esquina para Argentinos. El balón termina en manos del portero.

68' Tiro libre en salida para Argentinos Jrs.

67' CAMBIOS EN RIVER PLATE: Beltrán por Borré y Carrascal por Pratto.

66' ¡GOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINOS JRS! Coronel empató el partido.

65' Lateral ofensivo para Argentinos. El balón va al área, pero es despejado.

64' Otra vez Argentinos Jrs. reclama una falta dentro del área, pero no es cobrada como penal.

63' TARJETA AMARILLA: Lucas Pratto (River) amonestado.

62' Hauche (Argentinos) pelea un balón aéreo y remata, pero desviado por poco.

61' El partido se hace de ida y vuelta, pero con pocas llegadas claras de gol.

59' Contragolpe de River Plate liderado por Pratto, pero demoró en rematar y una barrida lo dejó sin chances de anotar.

57' Hauche (Argentinos) llegó al área, pero no pudo rematar directamente a gol por una carga de Rojas. Se reclama penal.

56' River Plate maneja el balón ahora.

55' Silva (Argentinos) recibió dentro del área, amagó a un rival, pero no logró rematar.

54' Angileri (River) busca el balón por la izquierda, aguanta en la línea de fondo, pero no logró mandar centro.

53' Centro de Hauche (Argentinos) desde la izquierda, pero despeja la defensa.

52' Silva (Argentinos) hizo la diagonal de izquierda a derecha, pero el balón se le fue largo.

50' Posición adelantada de Pratto (River).

49' Pase para Ibarra (Argentinos), pero fue muy largo.

48' Buen cierre de Rojas (River) ante un pase filtrado.

47' Tiro libre en salida para Argentinos Jrs. por falta de Sosa.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: River Plate 1-0 Argentinos Jrs.

45+1' ¡UFFF! Pratto (River) remató a colocar desde el borde del área. El balón pasó rosando el poste.

45' El árbitro añade 2 minutos al primer tiempo.

44' La acción de balón parado de Argentinos Jrs. no progresa.

43' TARJETA AMARILLA: Sosa (River) amonestado.

42' Santos Borré (River) recibió dentro del área, enganchó, pero el balón le quedó largo y no pudo rematar.

41' Tiro libre en salida para River por falta de López.

40' Salida desde meta para River Plate. Largo, a dividir.

39' Centro rasante de López (Argentinos) desde la derecha, pero es despejado con lo justo.

38' Tiro libre en la mitad del campo para River Plate. Falta contra Pratto.

37' Argentinos Jrs. mantiene el balón con comodidad.

35' CAMBIO EN RIVER PLATE: Sale Nacho e ingresa Montiel.

34' Argentinos Jrs. contará con un saque de puerta tras una llegada de Zuculini.

33' Las acciones sigue en marcha, Nacho también regresa al campo.

31' Nacho Fernández (River) está lesionado. El partido se detiene.

30' Es constante el ataque por bandas de Argentinos Jrs., pero hasta ahora no han dado resultados.

29' Argentinos Jrs. combina pases en su campo.

28' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE RIVER PLATE! Álvarez anotó de penal.

27' TARJETA AMARILLA: Chávez (Argentinos) amonestado.

26' ¡PENAL PARA RIVER PLATE! Falta contra Borré cuando se iba mano a mano.

25' Silva (Argentinos) recibió un largo pase por la izquierda, pero estaba en offside.

24' Pase filtrado para Hauche (Argentinos), pero estaba adelantado.

23' Argentinos Jrs. permanece en campo rival, pero no logró profundizar.

22' TARJETA AMARILLA: Rojas (River) amonestado.

21' Falta ofensiva de Argentinos Juniors, que hace cortado el juego.

19' River Plate se establece con el dominio del balón.

17' Cabezazo de Pratto, Chavez con el balón.

16' Casco manda un centro, el balón rebota en Gomez. Tiro de esquina

15' Matías Romero es amonestado con amarilla.

15' River juega en corto. Pase largo y saque de arco para Chavez.

12' Nacho Fernández se queja de un fuerte golpe.

11' Tiro libre en ataque. Quintana se queja de dolor y es atendido por el cuerpo médico.

11' Tiro de esquina de River

10' Angileri manda el centro, Quinta atento manda el balón al tiro de esquina

9' Rojas con el balón, empieza a construir la salida

8' López dispara al arco y el balón pasa cerca

6' Pratto supera a la defensa y por poco anota el primero del partido.

6' Sosa toca para Rojas. River Plate empieza a tocar

5' Argentinos manda un centro, Rojas cerró el balón.

1' Comenzó el partido

Alineaciones confirmadas

River Plate : Enrique Bologna; Milton Casco, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Ignacio Fernández, Julián Álvarez, Rafael Borré y Lucas Pratto.

Argentinos Jrs. : Chaves; Sandoval, Di Cesare, Quintana, Gómez, Ibarra, Romero, Moyano, Hauche, López y Silva.

River Plate vs. Argentinos Jrs. - Previa

Trámite vs ilusión. River Plate recibe a Argentinos Juniors en un duelo entre rivales con distintas motivaciones: mientras el 'Millonario' más piensa en la vuelta ante Nacional, el 'Bicho' quiere dar el batacazo en busca de un título que da un boleto a la Copa Libertadores 2021.

A cuatro días de la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores, Marcelo Gallardo volverá a apostar por un once alternativo como ha sido una constante en la Copa Diego Maradona.

Aunque el 2-0 de la ida sea una buena renta, el DT de River Plate no quiere ningún riesgo y seguirá apostando por un once repleto de suplentes y juveniles entre los que destacan Bruno Zuculini, Julián Álvarez y Lucas Pratto.

Augusto Aguirre es la última baja inesperada en River luego de dar positivo al coronavirus y sumarse así a Enzo Pérez como las ausencias ante Argentinos Juniors por COVID-19.

Argentinos, por su parte, viene motivado luego de alcanzar su clasificación a la Fase Campeón tras vencer a Estudiantes y luego que Aldosivi apenas empatara ante San Lorenzo.

Pese a ser encuadrado en un grupo tan difícil como el A con Boca, River e Independiente como cucos, el equipo de Diego Dabove quiere aprovechar que sus máximos contrincantes por un cupo a la final se encuentren en medio de una doble competencia.

El delantero paraguayo Gabriel Ávalos será la gran baja en el 'Bicho' luego de sufrir una lesión en la zona maxilar en la semana y provocar un dolor de cabeza a su DT al apenas contar con opciones para el puesto de 9, considerando que Santiago Silva está suspendido y Juan Román Pucheta se encuentra en algodones.

Formaciones probables River vs Argentinos

River Plate: Bologna; Moreira, Rojas, Pinola, Casco; Rollheiser, Zuculini, Sosa, Álvarez; Pratto, Girotti.

Argentinos Juniors: Chaves; Sandoval, Di Cesare (Centurión), Quintana, Gómez; Vera, Ibarra; Nicolás Silva, López, Hauche; Coronel.

¿A qué hora juegan River vs Argentinos?

Argentina: 7:20 p.m.

Bolivia: 6:20 p.m.

Brasil: 7:20 p.m.

Chile: 7:20 p.m.

Colombia 5:20 p.m.

Ecuador: 5:20 p.m.

Paraguay: 7:20 p.m.

Perú: 5:20 p.m.

Uruguay: 7:20 p.m.

Venezuela: 6:20 p.m.

México: 4:20 p.m.

Estados Unidos: 5:20 p.m.

River vs Argentinos: canales para ver por TV

Países Canales Argentina Fox Sports Premium Internacional Fanatiz International Estados Unidos Fanatiz USA, TyC Sports Internacional

¿Dónde ver ver FOX Sports Premium EN VIVO River vs Argentinos en ARGENTINA?

CANALES TV Fox Sports Fox Premium Fox Sports 2 Fox Sports 3 Antina - 200 - - Televisora Color - 20/62/2/117 - - Telecentro 17/101/1013 206/111/1017 18/102/1014 19/103/1015 DirecTV 605/1605 604/1604/4000 608/1608 609/1609 InTV - 6029 - - Cablevisión 25/106 123/603 25/107 108 TeleRed - 58/128 - 105 Cabletel - 213 - - Cablevideo D. - 609 - - Supercanal 12/101/1001 131/130 13/150/1011 13/105/1006 Del Viento TV - 528 - - GigaRed - 218/71/72/69 - - CCC - 260/1522 - - El Cuatro - 626 - - Bahía Visión - 106 - - Ushuaia Visión - 638 - - AVC Videocable - 270 - - Telviso - 1123 - - Cable 10 - 951 - - TVCOA - 109/1109 - - Cablevisión flow 106 123/603 107 108 CLARO TV 110 120 111 112 MOVISTAR TV 204 251 205 206 DIBOX 104 638 105 106 Cablehogar - - - 122

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.