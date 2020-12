Paolo De La Haza no seguirá en Sport Boys: "no estoy en sus planes"

Paolo De La Haza, lateral que en su momento defendió la camiseta de la selección peruana, no seguirá más en Sport Boys del Callao. El jugador de 37 años compartió mediante su cuenta de Instagram su alejamiento del cuadro rosado.

"Aunque me digan mil veces que 'el fútbol es ingrato' siempre pensaré y confiaré en la palabra de las personas", indicó en Instagram.

El futbolista, que también pasó por las filas de Alianza Lima y Sporting Cristal, señaló que la dirigencia del equipo 'chalaco' ya no desea contar con sus servicios para la temporada 2021.

"En esta ocasión quiero despedirme del Club Sport Boys que me dio la oportunidad de jugar en Primera División. Volví estos 2 últimos años para luchar en mantenerlo en 1era... Se conversó con el gerente y la administración, y me dijeron que no estoy en sus planes para el próximo año", acotó.

"Les deseo lo mejor para lo que viene, siempre luché por mi equipo junto a mis compañeros y lo seguiré haciendo en donde me toque estar. Hay Paolo De La Haza para rato. Por eso me cuido física y personalmente, para continuar con esta linda carrera", culminó.

Cabe recordar que, para esta edición 2020, Sport Boys culminó en la casilla número 14 de la tabla acumulada de la Liga 1 Movistar.