Gerencia de Licencias declaró improcedente reclamo de Alianza Lima contra Carlos Stein

La Gerencia de Licencias de la FPF remitió esta mañana al club Alianza Lima un oficio en el cual da respuesta al reclamo presentado por el club íntimo contra Carlos Stein por supuestas irregularidades en los pagos a su primer equipo, cuerpo técnico y trabajadores.

Como se recuerda, dicho reclamo fue presentado por la directiva íntima como última medida para intentar mantenerse en primera división tras un terrible 2020. La plana mayor del club blanquiazul alega que las constantes falta del equipo norteño deberían ser sancionadas con la quita de puntos y no con un castigo administrativo.

Sin embargo, la Gerencia de Licencias ha respondido negativamente al pedido de Alianza Lima ya que en el documento emitido argumentan que las faltas de Carlos Stein ya fueron evaluadas y sancionadas en su debido momento, además de que dicho organismo busca no alterar los resultados deportivo que se dieron durante el 2020.

“El sistema de licencias debe siempre priorizar la deportividad y proteger la integridad de la competición, buscando no distorsionar exageradamente el curso deportivo del campeonato, pero sí cumplir con propósito de resguardar los derechos de los jugadores e impedir el endeudamiento excesivo de los clubes relativo al pago de las obligaciones, objetivo que se cumple cuando los clubes sancionados regularizan sus pagos”, indica una parte de dicho documento.

En resumen, el reclamo de Alianza Lima no procederá por lo que el descenso que se dio de manera deportiva no será alterado por la Gerencia de Licencias. En los próximos días dicho organismo de la FPF deberá estar emitiendo la resolución final del tema brindando mayor detalle de su fallo.

Y es que según lo expuesto en el mencionado documento, la Gerencia indica al club victoriano que no puede reclamar ya que no ha sido sancionado con anterioridad por la Comisión de Licencias. Además, este mismo organismo indica que Alianza no tiene nada que reclamar pues la Comisión ya se ha pronunciado respecto al tema.

Alianza Lima acudirá al TAS si fallo no es favorable

Como anunciaron antes de conocer el fallo, la directiva de Alianza Lima acudirá al TAS de ser necesario si la Gerencia de Licencias no resuelve a su favor. El objetivo es obtener una medida cautelar que le permita seguir jugando en la primera división ya que el tribunal deportivo puede tardar varios meses para pronunciarse.